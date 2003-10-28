необходимо обновить / освежить сайт http://wmsamara.ru шаблон должен работать без CMS должна быть возможность без проблемного удаления / добавления новых меню
Дизайн сайтов14 заявок
Закрыт
11 лет назад
необходимо обновить / освежить сайт http://wmsamara.ru шаблон должен работать без CMS должна быть возможность без проблемного удаления / добавления новых меню
Приветствую нужен мониторинг автоматических обмеников что то типа firstwm.ru , obmenniki.com, x-change.ru и т.д. на данный момент такой скрипт найден по цене $85 кто может предложить дешевле?
Нужен ICQ бот написанный на php Основные задачи: 1. Получение от пользователя команды 2. Выполнение этой команды 3. Ответ пользователю о проделанной работе
Нужен обменный автомат с возможностью автоматического обмена WMZWMRWMEE-gold USDЯ.Деньги (PayCash) Скрипт должен быть хорошо прокомментирован, чтобы в нём потом можно было без труда разобраться.