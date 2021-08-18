Добрый день! Выполню любую работу связанную с оптимизацией ваших процессов

Отлично знаю Гугл Таблицы и все что с ними связано, мог сделать удобную \ практичную \ простую таблицу под любой вид деятельности. С детальным описанием как пользоваться данной таблицей, для новых людей, которые будут работать с данной таблицей.

- Оцифровка \ ранжирование уже существующих данных в таблицах.

- Сбор информации

Моя сильная сторона, это умение оптимизировать существующую работу.