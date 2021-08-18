kleva1551

Влад Клевцов kleva1551

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Добрый день! Выполню любую работу связанную с оптимизацией ваших процессов

Отлично знаю Гугл Таблицы и все что с ними связано, мог сделать удобную \ практичную \ простую таблицу под любой вид деятельности. С детальным описанием как пользоваться данной таблицей, для новых людей, которые  будут работать с данной таблицей. 

- Оцифровка \ ранжирование уже существующих данных в таблицах.

- Сбор информации 

Моя сильная сторона, это умение оптимизировать существующую работу. 

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