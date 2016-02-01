Нужно для каждого товара из категории "TOREBKI DAMSKIE" (330 товаров) на сайте http://hurtgalanteria.pl/c/12/torebki-damskie.html написать по 3 ключевых слова (которые будут соответствовать картинке товара, ключевые слова на польском языке), которые будут выполнять следующие требования (анализ для Google.pl пользователи ...