Нужно для каждого товара из категории "TOREBKI DAMSKIE" (330 товаров) на сайте http://hurtgalanteria.pl/c/12/torebki-damskie.html написать по 3 ключевых слова (которые будут соответствовать картинке товара, ключевые слова на польском языке), которые будут выполнять следующие требования (анализ для Google.pl пользователи ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно экспортировать товары в *.csv с сайта hurtgalanteria.pl в следующем формате (доступа к базе данных или администрацийнои панели сайта у меня нет): - Код товара; - Название; - Цена (доступа после авторизации на сайте); - Категория; - Производитель; - Описание (идеальная ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Ищу исполнителя, нужно скопировать все товары из Интернет-магазина http://hurtgalanteria.pl/ к другому Интернет-магазина на платформе Click Shop. (парсер + добавление товаров ч Добавлять товары можно через API протокол, документация по следующим ссылкам: http://tech.sklep-pomoc.home.pl/webapi 1. Нужно разработать парсер, который скопирует ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
8 лет назад
Хороший заказчик, рекомендую
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