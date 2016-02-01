kloba

Тарас Кльоба kloba

 
32 годаПольша/Краков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Семантическое ядро для польского сайта

    Нужно для каждого товара из категории "TOREBKI DAMSKIE" (330 товаров) на сайте http://hurtgalanteria.pl/c/12/torebki-damskie.html написать по 3 ключевых слова (которые будут соответствовать картинке товара, ключевые слова на польском языке), которые будут выполнять следующие требования (анализ для Google.pl пользователи ...

    Семантическое ядроGoogle Ads
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг товаров Интернет-магазина в *.csv

    Нужно экспортировать товары в *.csv с сайта hurtgalanteria.pl в следующем формате (доступа к базе данных или администрацийнои панели сайта у меня нет): - Код товара; - Название; - Цена (доступа после авторизации на сайте); - Категория; - Производитель; - Описание (идеальная ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать товары из Интернет-магазина

    Здравствуйте! Ищу исполнителя, нужно скопировать все товары из Интернет-магазина http://hurtgalanteria.pl/ к другому Интернет-магазина на платформе Click Shop. (парсер + добавление товаров ч Добавлять товары можно через API протокол, документация по следующим ссылкам: http://tech.sklep-pomoc.home.pl/webapi 1. Нужно разработать парсер, который скопирует ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
dimka_spb
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
37 отзывов(-9)
$15
10 баллов
8 лет назад
Парсинг товаров Интернет-магазина в *.csv
Хороший заказчик, рекомендую
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