ВЕБ дизайнер

Всем привет!

Делаю сайты, на которых приятно находиться.



В стоимость входит:

- дизайн сайта (шрифты и сам стиль согласовываем с вами)

- верстка сайта

- текст и наполнение по договорённости

- картинки и видео для контента по договорённости

В итоге вы получаете готовый сайт, который отлично индексируется в поисковиках.



О себе:

Закончил школу веб-дизайна в конце 2021 года, с тех пор как пошло поехало.

С заказчиком обсуждаем все детали по сайту.

Сразу обговорю все подводные камни, скажу реальную стоимость и возможные доплаты за желания заказчика)

Максимально ответственно подхожу к созданию сайта. Делаю правки, если это необходимо.

Набираю новые проекты в портфолио.



Примеры последних работ:

1. Сайт онлайн-тренировок

https://www.behance.net/gallery/149273165/forma

2. Сайт для конкурса московских городских инициатив

https://www.behance.net/gallery/149272111/gorod-eto-ljudi

3. Сайт ведущих https://ivanmurygin.ru



Предлагаю перестать уже читать все это, вы и так уже все поняли.

Закажите себе сайт!