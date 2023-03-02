Кирилл Мурыгин kmuryginkmurygin
Всем привет!
Делаю сайты, на которых приятно находиться.
В стоимость входит:
- дизайн сайта (шрифты и сам стиль согласовываем с вами)
- верстка сайта
- текст и наполнение по договорённости
- картинки и видео для контента по договорённости
В итоге вы получаете готовый сайт, который отлично индексируется в поисковиках.
О себе:
Закончил школу веб-дизайна в конце 2021 года, с тех пор как пошло поехало.
С заказчиком обсуждаем все детали по сайту.
Сразу обговорю все подводные камни, скажу реальную стоимость и возможные доплаты за желания заказчика)
Максимально ответственно подхожу к созданию сайта. Делаю правки, если это необходимо.
Набираю новые проекты в портфолио.
Примеры последних работ:
1. Сайт онлайн-тренировок
https://www.behance.net/gallery/149273165/forma
2. Сайт для конкурса московских городских инициатив
https://www.behance.net/gallery/149272111/gorod-eto-ljudi
3. Сайт ведущих https://ivanmurygin.ru
Предлагаю перестать уже читать все это, вы и так уже все поняли.
Закажите себе сайт!