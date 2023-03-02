kmurygin

Кирилл Мурыгин kmurygin

 
28 летРоссия/Нижний Новгород
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
ВЕБ дизайнер

Всем привет!
Делаю сайты, на которых приятно находиться.

В стоимость входит:

- дизайн сайта (шрифты и сам стиль согласовываем с вами)

- верстка сайта

- текст и наполнение по договорённости

- картинки и видео для контента по договорённости

В итоге вы получаете готовый сайт, который отлично индексируется в поисковиках.

О себе:

Закончил школу веб-дизайна в конце 2021 года, с тех пор как пошло поехало.
С заказчиком обсуждаем все детали по сайту.
Сразу обговорю все подводные камни, скажу реальную стоимость и возможные доплаты за желания заказчика)
Максимально ответственно подхожу к созданию сайта. Делаю правки, если это необходимо.
Набираю новые проекты в портфолио.

Примеры последних работ:

1. Сайт онлайн-тренировок

https://www.behance.net/gallery/149273165/forma

2. Сайт для конкурса московских городских инициатив

https://www.behance.net/gallery/149272111/gorod-eto-ljudi

3. Сайт ведущих https://ivanmurygin.ru

Предлагаю перестать уже читать все это, вы и так уже все поняли.
Закажите себе сайт!

Верстка сайтаДизайн сайта