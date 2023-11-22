UX/UI Designer
UX/UI дизайнер
Я занимаюсь созданием и разработкой сайтов под ключ на Тильда.
- работа с Zero Block
- анимация
- адаптив под любое устройство
- базовые настройки СЕО.
А также
- создание логотипов
- создание иконок
- создание баннеров
- создание визитных карточек
https://www.linkedin.com/in/karina-nekhaychik/
Портфолио
- Баннеры для социальных сетей1 просмотр
- Баннерынет просмотров
- Сайт отелянет просмотров
- Лендинг для студии интерьеранет просмотров
- Лендинг для клининговой компаниинет просмотров
- Интернет-магазин Экопродуктовнет просмотров
- Сайт для кондитерскойнет просмотров
- Сайт- визитка для фотографанет просмотров
- Сайт для цветочного магазинанет просмотров