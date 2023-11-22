UX/UI Designer

UX/UI дизайнер

Я занимаюсь созданием и разработкой сайтов под ключ на Тильда.

- работа с Zero Block

- анимация

- адаптив под любое устройство

- базовые настройки СЕО.

А также

- создание логотипов

- создание иконок

- создание баннеров

- создание визитных карточек

https://www.linkedin.com/in/karina-nekhaychik/

https://www.behance.net/Karina_Nekhaychik