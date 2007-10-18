Подробности на http://knzsoft.tcoo.ru/resume.html

Подробное резюме см. на http://knzsoft.tcoo.ru/resume.html

Конец 2011 - 2012. Аутсортинг. Аппаратно-ориентированные и клиент-серверные приложения на C++/Qt/boost и JavaSE. В том числе, большие проекты.

2011 Участие в ряде проектов Java SE и Java EE. Аутсортинг по относительно небольшим проектам на C++/Qt/boost для Linux.

2009-2010 работа в компании производящей телекоммуникационное оборудование. Собственная разработка клиент-серверной системы мониторинга обширного распределенного телекоммуникационного хозяйства. Серверная сеть написана на Си++. Расширяется динамическими библиотеками поддержки фактических единиц оборудования. Клиентская часть написана на Си++/Qt4. Использует системы плагинов для поддержки специфического мониторинга и управления. Общий мониторинг и управление реализован за счет подробных XML-описаний устройств, на основе которых клиентская программа выполняет основные функции мониторинга и управления в общем виде.

2007-2009 годы. Занят в наукоемком производстве по созданию автомобильных ноу-хау (в дальнейшем эти работы будут использованы в Ё-мобиле). Собственная разработка и написание операционной системы на микроконтроллерную сеть. Самостоятельная разработка и написание приложения под PC, которое управляет и мониторит сеть микроконтроллеров.

С 1998 до 2007 год занимался разработкой программных комплексов управления промышленными станками и измерительными стендами под операционными системами Linux и Windows (последнее время, чаще, в Linux). Руковожу отделом разработки. Занимаюсь разработкой драйверов, интерфейсов пользователя, систем настроек, следящих систем, трансляторов с управляющих языков и всего остального, того что требует работа по созданию машиностроительных станков и стендов. Неплохо знаком с математикой и алгоритмированием.

Последнее время все больше работаю с веб-технологиями PHP, MySQL, JavaScript. Верстаю только вручную. Использую как верстку в table, так и верску в div - по желанию клиента. Разумеется, предлагаю div, но бывают требования поддержки старых браузеров.

Руководитель студии "Консоль" http://studio.dohod.info при ЗАО "НПК ПО"

До 1998 г. занимался математическим моделированием физических и химических процессов.

Еще ранее работал как инженер-электронщик, и, впоследствии, как программист, оживляющий все то железо, которое делалось в нашей лаборатории. Остались хорошие навыки понимания и чтения цифровых схем.

Закончил Саратовский Государственный Университет, физфак. Один год аспирантуры.

Вторая профессия (с 1996 года) - технический переводчик. Имею опыт работы в Trados 6.5, Trados 7.0 и Logoport. Основные тематики: IT, электроника, механика.

Наиболее крупные проекты:

работа над переводом Linux Device Driver 2-nd edition

участие в локализации Windows Vista

участие в локализации Microsoft SQL Server 2005

участие в переводе тендерной документации по строительству энергоблока (ТЭЦ) в Бирюлево. Очень сложный текст, требующий знаний во многих технических областях.

участие в локализации Dreamweaver 9.0

участие в локализации СУБД Oracle 11g

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Организатор проекта Доход-Инфо http://dohod.info

e-mail: [email protected]

Yahoo! messenger: alexey_knyazev_saratov

skype: knzsoft

UIN ICQ: 194144861