3D модели и анимация для игр и других проектов

Привет!) Создаю Low-poly и Hi-poly 3D модели, а также анимацию для игр и для других проектов в программе Blender. Персонажи (гуманойдные и нестандартные), здания, автомобили и т.д. Привязка скелета (создание уникального с нуля или на базе готовых) к модели с учётом предварительного приравнения к единицы по координатам масштаба поворота и позиции. Настройка весов скелета к мешу. Делаю UV развёртку, запекаю карты нормалей, карту теней и прочее для низкополигональных моделей, что чаще требуется для оптимизации в играх. Рисую текстуры для моделей или в самом Blender, в Photoshop или в Affinity Photo, создаю карты свечения, которые используются в игровых движка, например в Unity. Владею скульптингом в программе Blender, который необходим для многого, например для создания высокополигональной модели с последующим созданием карты нормалей для низкополигональной модели для игры. На практике делаю ряд персонажей, зданий и транспорт для движка Unity. Имеется опыт в правильном создании, экспорте моделей из Blender в движок Unity. Моя страничка с некоторыми моими работами: https://www.instagram.com/haos.3d/