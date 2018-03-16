Пишу живым языком без штампованных фраз

Я уже более 5-ти лет работаю на другом сайте. Здесь расширяю поле деятельности.

Обладаю отличной интуицией - хорошо чувствую, что нужно писать для получения ожидаемого результата.

Грамотная - в моих текстах нет ошибок.

Профессионально подхожу к выполнению заказов - еженедельно повышаю свою квалификацию относительно работы поисковых систем и в маркетинговой сфере.

Вежливая тактичная и внимательная в общении с заказчиками.

Хотите быстро и наполнить свой сайт полезной информацией или прорекламировать услугу? Пишите - с радостью помогу вам в этом!