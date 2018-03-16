Пишу живым языком без штампованных фраз
Я уже более 5-ти лет работаю на другом сайте. Здесь расширяю поле деятельности.
Обладаю отличной интуицией - хорошо чувствую, что нужно писать для получения ожидаемого результата.
Грамотная - в моих текстах нет ошибок.
Профессионально подхожу к выполнению заказов - еженедельно повышаю свою квалификацию относительно работы поисковых систем и в маркетинговой сфере.
Вежливая тактичная и внимательная в общении с заказчиками.
Хотите быстро и наполнить свой сайт полезной информацией или прорекламировать услугу? Пишите - с радостью помогу вам в этом!
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Не в первый раз обращаюсь с заданием к Ольге. Радует качество статей и выполнение сроков. Продолжаем сотрудничать!
Ответный отзыв
Еще одно приятное сотрудничество с Татьяной!
$2
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, Ольга, за оперативную работу! Уникальность статьи 100%, пунктуация и орфография на 5+. Сотрудничаю! И очень рекомендую!
Ответный отзыв
Татьяна быстро приняла статью и сразу ее оплатила. А самое приятное - добрые слова за сделанную работу! Рекомендую!
Копирайтинг
2 отзыва
$6/час
от $5от 1 часа
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Продающие тексты
нет отзывов
$6/час
от $5от 1 часа
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