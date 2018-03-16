kocaru2013

Ольга kocaru2013

 
38 летУкраина/Донецк
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пишу живым языком без штампованных фраз

Я уже более 5-ти лет работаю на другом сайте. Здесь расширяю поле деятельности.

Обладаю отличной интуицией - хорошо чувствую, что нужно писать для получения ожидаемого результата.

Грамотная - в моих текстах нет ошибок.

Профессионально подхожу к выполнению заказов - еженедельно повышаю свою квалификацию относительно работы поисковых систем и в маркетинговой сфере.

Вежливая тактичная и внимательная в общении с заказчиками.

Хотите быстро и наполнить свой сайт полезной информацией или прорекламировать услугу? Пишите - с радостью помогу вам в этом!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
pmTS
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Статья Жидкие обои
Не в первый раз обращаюсь с заданием к Ольге. Радует качество статей и выполнение сроков. Продолжаем сотрудничать!
Еще одно приятное сотрудничество с Татьяной!
Ответный отзыв
pmTS
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Жидкие обои в Кокшетау
Спасибо, Ольга, за оперативную работу! Уникальность статьи 100%, пунктуация и орфография на 5+. Сотрудничаю! И очень рекомендую!
Татьяна быстро приняла статью и сразу ее оплатила. А самое приятное - добрые слова за сделанную работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$6/час
от $5от 1 часа
#572
Продающие тексты
нет отзывов
$6/час
от $5от 1 часа
#287