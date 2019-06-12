kodetsky

Валерий Кодецкий kodetsky

 
36 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Валерий Кодецкий - Раскрутка и продвижение сайтов в Google и Яндекс - гарантирую качества или возвращаю деньги

Всем привет. Меня зовут Валерий Кодецкий. Я более 10 лет занимаюсь SEO. Я работал в крупных украинских и британских компаниях.

С конца 2017 года  я вернулся в Украину для того, чтобы помогать украинским предпринимателям и компаниям развивать SEO продвижение.

Я знаю все о SEO начиная от технички и заканчивая линкбилдингом.

Я могу быть полезен, если у вас стоят задачи по:

  • Проблемы с индексацией SPA на React или Angular;
  • Реализации Server Side Rendering;
  • Построению Scoring модели для продвижения;
  • Аналитике больших данных;
  • Продвижению Агрегатов;
  • Продвижению маркет плейсов;
  • Автоматизации сбора и кластеризации семантики для крупного e-commerce;
  • Продвижению любых сайтов в органике.
Стоимость и срок:

Продвижение сайтов - от 300$ срок от 2х месяцев

Аудит - от 100$ - 14 дней

Консультация - от 50 $

AngularReact.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
helenmilova
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Аудит сайта SEO
Рекомендую Валерия, как ответственного исполнителя. работа выполнена в срок и с очень высокой тщательностью. Только лучшие рекомендации!
Задача была поставлена чётко и ясно, оплата в срок.Рекомендую Елену к сотрудничеству как ответственного заказчика, который серьёзно подходит к делу!
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exaaad
Андрей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
SEO оптимизация проекта
Отлично сработано, нареканий по качеству и срокам работы нет. Рекомендую к сотрудничеству, продолжаем работать
Рекомендую Андрея, как заказчика. Четкая постановка ТЗ, полностью предоставленная информация для работы, грамотный прием выполненной работы, с замечаниями по делу. Своевременная оплата. Буду сотрудничать дальше.
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Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужна серьезная работа по SEO
Отличная работа, будем работать дальше. За 10 лет работы на бирже первый раз встречается настолько сильный эксперт, который очень глубоко понимает тему SEO. За три дня мне собрали и класстеризировали СЯ на приоритетные категории, сделали технический аудит и порекомендовали как его внедрять. Я сам SEOшник, но те фишки и те подходы которые мне рассказал Валерий, перевернули мой мир - сразу видно человек работая в Англии многому научился.
Спасибо!Было приятно работать с вами!
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