Валерий Кодецкий - Раскрутка и продвижение сайтов в Google и Яндекс - гарантирую качества или возвращаю деньги

Всем привет. Меня зовут Валерий Кодецкий. Я более 10 лет занимаюсь SEO. Я работал в крупных украинских и британских компаниях.

С конца 2017 года я вернулся в Украину для того, чтобы помогать украинским предпринимателям и компаниям развивать SEO продвижение.

Я знаю все о SEO начиная от технички и заканчивая линкбилдингом.

Я могу быть полезен, если у вас стоят задачи по:

Проблемы с индексацией SPA на React или Angular;

Реализации Server Side Rendering;

Построению Scoring модели для продвижения;

Аналитике больших данных;

Продвижению Агрегатов;

Продвижению маркет плейсов;

Автоматизации сбора и кластеризации семантики для крупного e-commerce;

Продвижению любых сайтов в органике.

Стоимость и срок:

Продвижение сайтов - от 300$ срок от 2х месяцев

Аудит - от 100$ - 14 дней

Консультация - от 50 $