Валерий Кодецкий - Раскрутка и продвижение сайтов в Google и Яндекс - гарантирую качества или возвращаю деньги
Всем привет. Меня зовут Валерий Кодецкий. Я более 10 лет занимаюсь SEO. Я работал в крупных украинских и британских компаниях.
С конца 2017 года я вернулся в Украину для того, чтобы помогать украинским предпринимателям и компаниям развивать SEO продвижение.
Я знаю все о SEO начиная от технички и заканчивая линкбилдингом.
Я могу быть полезен, если у вас стоят задачи по:
- Проблемы с индексацией SPA на React или Angular;
- Реализации Server Side Rendering;
- Построению Scoring модели для продвижения;
- Аналитике больших данных;
- Продвижению Агрегатов;
- Продвижению маркет плейсов;
- Автоматизации сбора и кластеризации семантики для крупного e-commerce;
- Продвижению любых сайтов в органике.
Продвижение сайтов - от 300$ срок от 2х месяцев
Аудит - от 100$ - 14 дней
Консультация - от 50 $
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Работа с крупным мед сайтом (Яндекс)139 просмотров
- Пример работы с агрегатором по Google145 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую Валерия, как ответственного исполнителя. работа выполнена в срок и с очень высокой тщательностью. Только лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Задача была поставлена чётко и ясно, оплата в срок.Рекомендую Елену к сотрудничеству как ответственного заказчика, который серьёзно подходит к делу!
$20
10 баллов
5 лет назад
Отлично сработано, нареканий по качеству и срокам работы нет. Рекомендую к сотрудничеству, продолжаем работать
Ответный отзыв
Рекомендую Андрея, как заказчика. Четкая постановка ТЗ, полностью предоставленная информация для работы, грамотный прием выполненной работы, с замечаниями по делу. Своевременная оплата. Буду сотрудничать дальше.
$5
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа, будем работать дальше. За 10 лет работы на бирже первый раз встречается настолько сильный эксперт, который очень глубоко понимает тему SEO. За три дня мне собрали и класстеризировали СЯ на приоритетные категории, сделали технический аудит и порекомендовали как его внедрять. Я сам SEOшник, но те фишки и те подходы которые мне рассказал Валерий, перевернули мой мир - сразу видно человек работая в Англии многому научился.
Ответный отзыв
Спасибо!Было приятно работать с вами!