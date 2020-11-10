kokinaanna

Превосходный копирайтинг в срок

Я только начинаю осваивать данную биржу контента, но написанием текстов занимаюсь достаточно давно, чтоб предоставлять качественный материал за который хочется заплатить. В силу моей недавней регистрации, мой рейтинг довольно низкий, что может не вызывать достаточного доверия, поэтому как и все новички, я поставила невысокую стоимость за мою работу. Но будьте уверенны, совсем скоро мой рейтинг повысится и моя работа значительно поднимется в цене. Успейте поработать со мной пока мой ценник не высок и я горю показать свою превосходную работу.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по text.ru;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

ВНИМАНИЕ!

Проверка уникальности системой отличной от text.ru – возможна. Оговаривается до начала сотрудничества.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

1. Копирайтинг (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов) - 30 руб

2. Рерайтинг (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов) - 25 руб

5. Продающие текста (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов) - 30 руб.

ВНИМАНИЕ!

Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова.

Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.

Публикация на сайте, поиск изображений, внесение html разметки не входит в стоимость. Выполнение этих видов работ возможно и оговаривается индивидуально.

P.S. готова работать только с превосходным отношением друг к другу: я вам превосходный материал, отвечающий всем вашим требованиям, вы мне превосходные оценки и, пожалуйста, платите мне легко и радостно!