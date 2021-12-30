Сайты, которые не хочется закрыть!

Более 2х лет работаю на благо интернета и пытаюсь вытащить его из 2007.

Создам для Вас удобный и прибыльный сайт!

Занимаюсь созданием адапативных прототипов и дизайна:

- лендингов (от 100$)

- интернет-магазинов (от 300$)

- мобильных приложений (от 600$)

- сайтов-визиток (от 100$)

Все правки бесплатные!