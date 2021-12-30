Сайты, которые не хочется закрыть!
Более 2х лет работаю на благо интернета и пытаюсь вытащить его из 2007.
Создам для Вас удобный и прибыльный сайт!
Занимаюсь созданием адапативных прототипов и дизайна:
- лендингов (от 100$)
- интернет-магазинов (от 300$)
- мобильных приложений (от 600$)
- сайтов-визиток (от 100$)
Все правки бесплатные!
Портфолио
- Приют домашних животных20 просмотров
- Лендинг для стоматологии32 просмотра
- Интернет-магазин мебели Furhouse51 просмотр
- Интернет-магазин одежды QAZAQ REPUBLIC27 просмотров