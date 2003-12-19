🧶 Актуальная и продуманная верстка | Качественно и в срок. ✌🕑
«Думать - вот самая тяжелая работа, и поэтому мало кто за нее берется»
Долго обучался и практиковался. На фрилансе новичок, поэтому нету отзывов)
Навыки:
淋 HTML5
淋 CSS3
淋 JS
淋 БЭМ
淋 LESS/SCSS
淋 Адаптивная и отзывчивая верстка
淋 Flexbox
淋 Современные форматы изображений
Надежность:
готов приступить сейчас
делаю роботу в срок
всегда довожу дело до конца
работаю без предоплаты
всегда на связи
⌨ Если после сдачи работы будут найдены ошибки, то исправлю без проблем.
📞Связь:
Telegarm - kolbond
E-mail - [email protected]
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