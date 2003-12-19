🧶 Актуальная и продуманная верстка | Качественно и в срок. ✌🕑

«Думать - вот самая тяжелая работа, и поэтому мало кто за нее берется»

 Долго обучался и практиковался. На фрилансе новичок, поэтому нету отзывов)

Навыки:

淋 HTML5

淋 CSS3

淋 JS

淋 БЭМ

淋 LESS/SCSS

淋 Адаптивная и отзывчивая верстка

淋 Flexbox

淋 Современные форматы изображений

Надежность:

 готов приступить сейчас

 делаю роботу в срок

 всегда довожу дело до конца

 работаю без предоплаты

 всегда на связи

⌨ Если после сдачи работы будут найдены ошибки, то исправлю без проблем.

📞Связь:

 Telegarm - kolbond

 E-mail - [email protected]