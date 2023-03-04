koldaev18mailru

Python developer

Я Python-pазработчик и сейчас нахожусь в поиске новых возможностей.

Опыт в создании проектов с использованием фреймворков Django, Flask. А так же продолжаю изучать возможности Python самостоятельно. Готов сотрудничать с вами на взаимовыгодных условиях. Открыт для нового опыта.

Владение стеком:

Python, Django, Postgress, Rest api, Corsheaders, Git, HTML, CSS

Базы данных - MySQL, SQLite, PostgreSQL

Другие программы и скрипты разрабатывал с помощью:

- Binance API (криптобиржа и обменник),

- CSV (обработка и запись таблиц excel, csv...),

- Request (обработка запросов то веб-сервисов),

- и многие другие библиотеки для различных задач...



Связь со мной:

Viber: +375447291590

Telegram: @Tatoys_2000

Email: [email protected]