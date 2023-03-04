koldaev18mailru

Владислав koldaev18mailrukoldaev18mailru
23 годаБеларусь/Ганцевичи
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Python developer
Я Python-pазработчик и сейчас нахожусь в поиске новых возможностей.
Опыт в создании проектов с использованием фреймворков Django, Flask. А так же продолжаю изучать возможности Python самостоятельно. Готов сотрудничать с вами на взаимовыгодных условиях. Открыт для нового опыта.
Владение стеком:
Python, Django, Postgress, Rest api, Corsheaders, Git, HTML, CSS
Базы данных - MySQL, SQLite, PostgreSQL
Другие программы и скрипты разрабатывал с помощью:
- Binance API (криптобиржа и обменник),
- CSV (обработка и запись таблиц excel, csv...),
- Request (обработка запросов то веб-сервисов),
- и многие другие библиотеки для различных задач...
Связь со мной:
Viber: +375447291590
Telegram: @Tatoys_2000
Email: [email protected]
Я против войны в Украине!