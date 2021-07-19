kolem1212

Константин kolem1212

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная и современная вёрстка. Адаптивно и кроссбраузерно! HTML5, CSS3, JS, SCSS, Gulp

Только в срок!

Гарантирую соблюдение сроков и дедлайнов! Ответственно отношусь к работе и всем пожеланиям заказчика. Сразу вношу все необходимые правки.

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Знания,навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox
  • Gulp
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect

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