Качественная и современная вёрстка. Адаптивно и кроссбраузерно! HTML5, CSS3, JS, SCSS, Gulp

Только в срок!

Гарантирую соблюдение сроков и дедлайнов! Ответственно отношусь к работе и всем пожеланиям заказчика. Сразу вношу все необходимые правки.

﻿ Знания,навыки:

HTML5

CSS3

БЭМ

Flexbox

Gulp

SASS/SCSS

JavaScript, jQuery

Responsive

Parallax scrolling

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Иконочный шрифт

Pixel perfect

﻿