Качественная и современная вёрстка. Адаптивно и кроссбраузерно! HTML5, CSS3, JS, SCSS, Gulp
Только в срок!
Гарантирую соблюдение сроков и дедлайнов! Ответственно отношусь к работе и всем пожеланиям заказчика. Сразу вношу все необходимые правки.
Знания,навыки:
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox
- Gulp
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive
- Parallax scrolling
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
Контакты:
- telegram - https://t.me/kolem1212
- email - [email protected]
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