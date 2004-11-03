kolesnikovDesign

?Добро пожаловать!
Работаем в своё удовольствие, создаём что то новое.
Меня зовут Виталий, мне 17 лет. Родом с Украины, на данный момент проживаю в Польше, Варшава. Являюсь новичком на weblancer, но толк в стильном дизайне знаю. Выполняю работы по маленькой цене так как нуждаюсь в портфолио.
Создаю: логотипы, дизайн обложек, музыкальных альбомов, постеров, рекламы | дизайн/полное оформление для аккаунтов в соц.сетях, отдельных проектов, дизайн для частных фирм/компаний | креативы, современные принты на одежду в желаемом стиле, дизайн приложений и интерфейсов для разных устройств.
Инструмент: Photoshop
Заинтересован сделать интересный дизайн для интересного проекта/мероприятия
В дизайне работаю 3 года, заинтересован в развитии современного дизайна для различных субкультур, предпочтение отдаю молодым бизнесам/мероприятиям которые заинтересованы в развитии. Особое предпочтение отдаю молодёжным проектам, в таком случае создается дизайн для молодой аудитории который сможет заинтересовать.
?Обсуждение заказа, работа с клиентами
Помимо дизайна я так же отдаю внимание общению с клиентом, всегда готов обсудить заказ как это удобно заказчику, по переписке или голосом, в любом удобном для клиента приложении из списка (skype, telegram, discord, whatsapp, viber).
Общаюсь на простом и позитивном языке, всегда готов познакомиться и лучше узнать клиента чтоб попасть в Ваши вкусы и интересы для упрощения работы.
??Мои контакты:
Telegram: @damn_fi
Skype: live:vitalia25253
Discord: виталик#6892