UI/UX designer

Я UI/UX дизайнер, очень трепетно и внимательно отношусь к своей работе. При создании дизайна всегда учитываю потребности и интересы заказчика и клиента. Работая в сфере веб дизайна я чувствую, что занимаюсь интересным и увлекательным для себя делом, поэтому работаю усердно и отдаюсь на все 100% каждому проекту.

Мое портфолио можно найти по ссылке:

https://www.behance.net/vichr