Анастасия Колесникова kollesnikovaa16kollesnikovaa16
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX designer
Я UI/UX дизайнер, очень трепетно и внимательно отношусь к своей работе. При создании дизайна всегда учитываю потребности и интересы заказчика и клиента. Работая в сфере веб дизайна я чувствую, что занимаюсь интересным и увлекательным для себя делом, поэтому работаю усердно и отдаюсь на все 100% каждому проекту.
Мое портфолио можно найти по ссылке:
Портфолио
- BLINK Film Cameras Shop | E-commerce61 просмотр