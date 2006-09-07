Нужен php скрипт системы рейтинга и голосования, примерно такой, как на сайте: http://www.gorodokk.ru/conkurs.php Что именно необходимо: возможность голосовать не обновляя страницу и не открывая новую, подсчет рейтинга, ограничить возможность голосовать с одного ip адреса в течении ...
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно поднять тиц ряду сайтов до 100 белыми методами (без покупки ссылок). Оплата каждый месяц за каждый сайт, если в этот месяц показатели тиц не упали ниже 100. Нужно просто тупо поднять тиц, продвижение в ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт реализации автоматической прокрутки бегунка в самое нижнее положение в слое div (если я правильно выразился). Подробнее: есть страница html, на ней слой (div) фиксированной ширины и высоты. В этот слой добавляются надписи (как ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен пиксельный рисунок, примерно такой (размер и тематика) как в шапке на этом сайте: http://www.banner.kiev.ua/. Интересуют цены и Ваше портфолио.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо нарисовать картинку с иллюстрацией городского пейзажа (будет использован для фона на сайте, т.е. примерные размеры 800х600). Прошу указывать стоимость.Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить дизайн сайта. Недорого! Приму предложение с самой низкой ценой услуги!Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен флеш логотип для сайта. Размер 900х100 пкс. Недорого.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется поднять тиц сайта с 0 до 500.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт17 лет назад