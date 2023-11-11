komandor

Сергей komandor

 
43 годаБолгария/София
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Прикладное и веб- программирование

Веб, десктоп, сервисы. Большой опыт разработки и удаленной работы.
Качество, обязательность, гарантия в течение всего жизненного цикла ПО.
Долгосрочное сотрудничество.
Разработка и реализация проектов "под ключ"
Образование: высшее техническое, к.т.н.
Стаж: с 2002 г. по настоящее время

  • PHP (vanilla PHP, фреймворки: Phalcon, Yii, Laravel)

  • HTML, CSS, Bootstrap

  • Vanilla JavaScript, Vue, JQuery, JQueryUI

  • Python, Scikit-learn

  • C / C#/ D

  • Go

  • Lua

  • Delphi

  • MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL

  • Redis

PHPJavascriptPythonLaravelMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSBootstrapDelphijQuery
Базы данных
нет отзывов
$30/час
от $500от 14 дней
#258
Прикладное ПО
нет отзывов
$30/час
от $500от 14 дней
#409
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $500от 14 дней
#1670
Веб-программирование
нет отзывов
$30/час
от $60от 1 дня
#2452