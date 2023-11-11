Прикладное и веб- программирование

Веб, десктоп, сервисы. Большой опыт разработки и удаленной работы.

Качество, обязательность, гарантия в течение всего жизненного цикла ПО.

Долгосрочное сотрудничество.

Разработка и реализация проектов "под ключ"

Образование: высшее техническое, к.т.н.

Стаж: с 2002 г. по настоящее время