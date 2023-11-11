Прикладное и веб- программирование
Веб, десктоп, сервисы. Большой опыт разработки и удаленной работы.
Качество, обязательность, гарантия в течение всего жизненного цикла ПО.
Долгосрочное сотрудничество.
Разработка и реализация проектов "под ключ"
Образование: высшее техническое, к.т.н.
Стаж: с 2002 г. по настоящее время
PHP (vanilla PHP, фреймворки: Phalcon, Yii, Laravel)
HTML, CSS, Bootstrap
Vanilla JavaScript, Vue, JQuery, JQueryUI
Python, Scikit-learn
C / C#/ D
Go
Lua
Delphi
MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL
Redis
Базы данных
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$30/час
от $500от 14 дней
#258
Прикладное ПО
нет отзывов
$30/час
от $500от 14 дней
#409
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $500от 14 дней
#1670
Веб-программирование
нет отзывов
$30/час
от $60от 1 дня
#2452