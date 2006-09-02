komco

Андрей Мулевский komco

 
37 летРоссия/Вологда
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

В данный момент являюсь студеном факультета Прикладной Математики и Компьютерных Технологий Вологодского Педагогического Университета. Постоянно приходиться подрабатывать. Основной сферой деятельности является кодинг. Участвовал в больших промышленных проектах (С++/C#/MS SQL). Создал свой CMS (PHP/MySQL/Java-Script) и небольшую биллинговую систему. + имею большой опыт администрирования серверов (Linux SW/FreeBSD).

PHPMySQLLinuxFreeBSD
Отзывы заказчиков
valas
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
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Работа сделана быстро и самое главное качественно! Всем настоятельно рекомендую обращаться ...........
Во время расплатился... Приятно работать с человеком.
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