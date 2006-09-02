В данный момент являюсь студеном факультета Прикладной Математики и Компьютерных Технологий Вологодского Педагогического Университета. Постоянно приходиться подрабатывать. Основной сферой деятельности является кодинг. Участвовал в больших промышленных проектах (С++/C#/MS SQL). Создал свой CMS (PHP/MySQL/Java-Script) и небольшую биллинговую систему. + имею большой опыт администрирования серверов (Linux SW/FreeBSD).