Вкусная верстка лендингов, визиток

Верстка лендингов, разработка сайтов под ключ - качественно и в срок! Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, визитки) . Люблю брать интересные задачи.

Гарантия : бесплатно вношу правки, если таковые есть.

Со мной можно связаться любым удобным способом

✔ Умения и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

Адаптивная верстка HTML-писем

Css

JS

Gulp

✚ В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу

❷ Не "теряюсь"

❸ Довожу работу до конца.

☎ Контактные данные:

₽ Принимаю оплату:

На карту сбербанка

Любым удобным для вас способом

Ранее работал в офисе, решил уйти в свободное плаванье

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