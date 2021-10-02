konan200freeman

Андрей konan200freeman

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вкусная верстка лендингов, визиток

Верстка лендингов, разработка сайтов под ключ - качественно и в срок! Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, визитки) . Люблю брать интересные задачи.

Гарантия : бесплатно вношу правки, если таковые есть.

Со мной можно связаться любым удобным способом

✔ Умения и навыки:

  • HTML 5 (семантическая верстка)
  • Адаптивная верстка HTML-писем
  • Css
  • JS
  • Gulp

✚ В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу

❷ Не "теряюсь"

❸ Довожу работу до конца.

☎ Контактные данные:

₽ Принимаю оплату:

  • На карту сбербанка
  • Любым удобным для вас способом
Ранее работал в офисе, решил уйти в свободное плаванье

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