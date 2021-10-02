Вкусная верстка лендингов, визиток
Верстка лендингов, разработка сайтов под ключ - качественно и в срок! Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, визитки) . Люблю брать интересные задачи.
Гарантия : бесплатно вношу правки, если таковые есть.
Со мной можно связаться любым удобным способом
✔ Умения и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Адаптивная верстка HTML-писем
- Css
- JS
- Gulp
✚ В дополнение к этому:
❶ Полностью погружаюсь в работу
❷ Не "теряюсь"
❸ Довожу работу до конца.
☎ Контактные данные:
- Telegram:@webdevv7,
- Skype: webdev7,
₽ Принимаю оплату:
- На карту сбербанка
- Любым удобным для вас способом
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- Шаблон дизайнерской компании28 просмотров