Адаптивная, валидная, кроссбраузерная вёрстка Вашего сайта с использованием HTML5/CSS3/JS.
При вёрстке я использую следующие технологии:
HTML5, CSS3, SСSS, Flexbox, Grid, БЭМ, JS.
GULP - c его помощью ваш сайт будет иметь оптимизированный и минимизированный код и изображения.
Pixel perfect - ваш сайт выходит максимально близким к макету.
Мои главные качества:
Сдаю проект вовремя.
Не беру предоплату.
Всегда на связи.
Всегда довожу дело до конца.
Я проверяю свою вёрстку в современных браузерах, а именно: Google, Firefox, Edge и Opera.
Вёрстка выглядит одинаково на всех устройствах.
Портфолио:
Род занятий:
Адаптивная, кроссбраузерная и валидная вёрстка.
CSS3\JS анимация сайтов.
Вёрстка из PSD и Figma.
Связаться со мною Вы можете через:
Сообщения на бирже.
E-mail: [email protected].
Телеграм: https://t.me/milanelo70.
Всегда открыт к сотрудничеству!