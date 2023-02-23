kondrat95

Вадим kondrat95

 
28 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Адаптивная вёрстка сайтов. HTML5/CSS3(SASS)/JS

Адаптивная, валидная, кроссбраузерная вёрстка Вашего сайта с использованием HTML5/CSS3/JS.

При вёрстке я использую следующие технологии:

  • HTML5, CSS3, SСSS, Flexbox, Grid, БЭМ, JS.

  • GULP - c его помощью ваш сайт будет иметь оптимизированный и минимизированный код и изображения.

  • Pixel perfect - ваш сайт выходит максимально близким к макету.

Мои главные качества:

  • Сдаю проект вовремя.

  • Не беру предоплату.

  • Всегда на связи.

  • Всегда довожу дело до конца.

  • Я проверяю свою вёрстку в современных браузерах, а именно: Google, Firefox, Edge и Opera.

  • Вёрстка выглядит одинаково на всех устройствах.

Портфолио:

Мой GitHub профиль.

Мото туры.

Многостраничный тату салон.

Род занятий:

  • Адаптивная, кроссбраузерная и валидная вёрстка.

  • CSS3\JS анимация сайтов.

  • Вёрстка из PSD и Figma.

Связаться со мною Вы можете через:

Всегда открыт к сотрудничеству!

FigmaSASSGulp