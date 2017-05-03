· ATL Academy, Frontend-программирование - (2021 г. - настоящее время)
· Тренинг по управлению человеческими ресурсами - (01.11.2019 - 01.02.2020)
· Бакинский Государственный Университет, Филологический факультет - (2013 - 2017)
Опыт работы
1) ATLAcademy (01.08.2020 - Настоящее время)
· Организатор мероприятий
· Дизайнер постов в социальных сетях
· Автор контента
· Оператор Instacall
2) Proex LLC (01.11.2019 -10.04.2020)
· Директор
· Подбор персонала, оформление для командировок и других операций
· Составление трудовых и сервисных договоров, итоговых счетов-фактур в Excel
· Возможность работы на электронном портале
3) Camex LLC (07.03.2018- 11.10.2019)
· Служба поддержки
· Касса
· Позвонить оператору
· Ежедневный кассовый отчет
· Компенсация за потерянные, задержанные или поврежденные посылки
· Отчеты по доходам и расходам
4) Beat group (17.07.2017-05.03.2018)
· Флорист
· Обсуждали требования с клиентами
· Дизайнерские цветочные композиции
5) KFC (05.06.2014 - 06.09.2017)
· Участник команды
· Администратор зала
· Касса