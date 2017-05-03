· ATL Academy, Frontend-программирование - (2021 г. - настоящее время)

· Тренинг по управлению человеческими ресурсами - (01.11.2019 - 01.02.2020)

· Бакинский Государственный Университет, Филологический факультет - (2013 - 2017)

Опыт работы

1) ATLAcademy (01.08.2020 - Настоящее время)

· Организатор мероприятий

· Дизайнер постов в социальных сетях

· Автор контента

· Оператор Instacall

2) Proex LLC (01.11.2019 -10.04.2020)

· Директор

· Подбор персонала, оформление для командировок и других операций

· Составление трудовых и сервисных договоров, итоговых счетов-фактур в Excel

· Возможность работы на электронном портале

3) Camex LLC (07.03.2018- 11.10.2019)

· Служба поддержки

· Касса

· Позвонить оператору

· Ежедневный кассовый отчет

· Компенсация за потерянные, задержанные или поврежденные посылки

· Отчеты по доходам и расходам

4) Beat group (17.07.2017-05.03.2018)

· Флорист

· Обсуждали требования с клиентами

· Дизайнерские цветочные композиции

5) KFC (05.06.2014 - 06.09.2017)

· Участник команды

· Администратор зала

· Касса