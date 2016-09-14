$5
Здравствуйте.Требуется сделать рерайт готового текста, Правил пользования сайтом на Английском языке, что бы текст при проверке был уникальным. 967 слов. Оплата: Яндекс деньги.
Копирайтинг1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте.Требуется сделать рерайт готового текста, Правил пользования сайтом на Английском языке, что бы текст при проверке был уникальным. 967 слов. Оплата: Яндекс деньги.
Необходимо создать HTML-шаблон письма с учетом фирменного стиля. Максимальное совмещение с браузерами: Opera, Mozilla, Chrome, Yandex, IE. Почтовых сервисов: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru, Yahoo.com, Outlook.com, QIP.ru.,Gmail Настольных почтовых программ: Outlook Express, Microsoft ...