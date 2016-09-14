korazov13

Артур Коразов korazov13

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт Rules

    $5

    Здравствуйте.Требуется сделать рерайт готового текста, Правил пользования сайтом на Английском языке, что бы текст при проверке был уникальным. 967 слов. Оплата: Яндекс деньги.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка и дизайн письма email

    $10

    Необходимо создать HTML-шаблон письма с учетом фирменного стиля. Максимальное совмещение с браузерами: Opera, Mozilla, Chrome, Yandex, IE.    Почтовых сервисов: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru, Yahoo.com, Outlook.com, QIP.ru.,Gmail   Настольных почтовых программ: Outlook Express, Microsoft ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад