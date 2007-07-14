Ваш заказ --> моя работа --> Лучший дизайн = все довольны

Творческий и амбициозный дизайнер, готовый к поиску новых идей и решений. Обладаю отличными коммуникативными навыками и умением работать в команде. Открыт к обратной связи и стремлюсь к постоянному профессиональному росту.

Профессиональные навыки:

Веб-дизайн: Разработка креативных и уникальных веб-сайтов с акцентом на юзабилити и мобильную адаптивность.

Интерактивный дизайн: Создание динамичных интерактивных элементов, включая анимации и пользовательские интерфейсы.

Технические навыки: Базовые знания HTML, CSS для эффективной реализации дизайн-концепций в функциональные веб-сайты.

Что я могу сделать для вас:

✓ Интернет-магазин

✓ Лэндинг

✓ Баннер

✓ Логотип

✓ Удаление водяных знаков