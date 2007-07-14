Ваш заказ --> моя работа --> Лучший дизайн = все довольны
Творческий и амбициозный дизайнер, готовый к поиску новых идей и решений. Обладаю отличными коммуникативными навыками и умением работать в команде. Открыт к обратной связи и стремлюсь к постоянному профессиональному росту.
Профессиональные навыки:
Веб-дизайн: Разработка креативных и уникальных веб-сайтов с акцентом на юзабилити и мобильную адаптивность.
Интерактивный дизайн: Создание динамичных интерактивных элементов, включая анимации и пользовательские интерфейсы.
Технические навыки: Базовые знания HTML, CSS для эффективной реализации дизайн-концепций в функциональные веб-сайты.
Что я могу сделать для вас:
✓ Интернет-магазин
✓ Лэндинг
✓ Баннер
✓ Логотип
✓ Удаление водяных знаков
Портфолио
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- Туристическое Агентство2 просмотра
- Онлайн - курсы программирования2 просмотра