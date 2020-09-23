korneeva20a

я представляю менеджера блогеров, который специализируется на введение соц.сетей для блогеров, артистов, брендов и бизнесов. Онлайн бизнес как никогда актуален в данное время!

Мои навыки, которые будут вам полезны

:• Закупка и продажа рекламы;

• Обработка фотографий;

• Своевременная загрузка постов в ленту;

• Разбор Direct и комментариев;

• Оформление историй Инстаграм;

• Организация гивов и марафонов;

• Составление контент-плана;

• Приём заявок на подписку

.В наличии сертификаты и кейсы. Со мной удобно и приятно работать. Буду рада сотрудничать с вами. Если Вас заинтересовало мое предложение - ответьте, пожалуйста

Сертификаты и портфолио имеются