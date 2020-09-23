korneeva20a

я представляю менеджера блогеров, который специализируется на введение соц.сетей для блогеров, артистов, брендов и бизнесов. Онлайн бизнес как никогда актуален в данное время!
Мои навыки, которые будут вам полезны
:• Закупка и продажа рекламы;
• Обработка фотографий;
• Своевременная загрузка постов в ленту;
• Разбор Direct и комментариев;
• Оформление историй Инстаграм;
• Организация гивов и марафонов;
• Составление контент-плана;
• Приём заявок на подписку
.В наличии сертификаты и кейсы. Со мной удобно и приятно работать. Буду рада сотрудничать с вами. Если Вас заинтересовало мое предложение - ответьте, пожалуйста
Сертификаты и портфолио имеются