Нужны дизайны? «Их есть у меня»

Делаю дизайны сайтов, а не проблемы на ровном месте.

Открою фигму, сделаю дизайн сайта, адаптивы, баннеры, учту все пожелания в ТЗ и внесу правки.

Проблемы не суслики — их тут реально нет. Круто же!



Не говоря о том что и логотип могу родить, сразу на сайт и поставим. Там и карточки на маркетплейс пригодятся, тоже сделаю. Почти промышленное предприятие разного дизайна с человеческим подходом.



А если очень нужен работающий сайт, могу его и в тильде сверстать: https://experts.tilda.cc/kornev_ds