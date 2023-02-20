kornev_ds

Денис kornev_ds

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Нужны дизайны? «Их есть у меня»

Делаю дизайны сайтов, а не проблемы на ровном месте.

Открою фигму, сделаю дизайн сайта, адаптивы, баннеры, учту все пожелания в ТЗ и внесу правки.
Проблемы не суслики — их тут реально нет. Круто же!

Не говоря о том что и логотип могу родить, сразу на сайт и поставим. Там и карточки на маркетплейс пригодятся, тоже сделаю. Почти промышленное предприятие разного дизайна с человеческим подходом.

А если очень нужен работающий сайт, могу его и в тильде сверстать: https://experts.tilda.cc/kornev_ds

Дизайн сайта
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