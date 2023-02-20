Нужны дизайны? «Их есть у меня»
Делаю дизайны сайтов, а не проблемы на ровном месте.
Открою фигму, сделаю дизайн сайта, адаптивы, баннеры, учту все пожелания в ТЗ и внесу правки.
Проблемы не суслики — их тут реально нет. Круто же!
Не говоря о том что и логотип могу родить, сразу на сайт и поставим. Там и карточки на маркетплейс пригодятся, тоже сделаю. Почти промышленное предприятие разного дизайна с человеческим подходом.
А если очень нужен работающий сайт, могу его и в тильде сверстать: https://experts.tilda.cc/kornev_ds
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Astral Tea landing page | Ui-design1 просмотр
- LegalRepublic | Landing page ui-design3 просмотра
- Lokimo landing page | Ui-design3 просмотра
- Glavpivmag | Ui-design2 просмотра
- Логотип спортивного клуба1 просмотр
- Логотип D2.Project1 просмотр
- Иллюстрации | Дизайн персонажей1 просмотр