kornutom

Максим kornutom

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Специалист в сфере интернет-маркетинга

Опыт работы - 10 лет

- создание сайтов любой сложности

- контекстная реклама

- таргетированная реклама

- seo

- smm

- serm

- брендинг

- дизайн

- e-mail-маркетинг

- копирайтинг

Преимущества сотрудничества со мной : 

* комплексный подход 

* оперативность и скорость в работе 

* уведомления о прогрессе  

* использование современных технологи разработки 

* заинтересованность в успехе бизнеса клиента, как в своем собственном 

* личная встреча 

* возможность работать официально по договору

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

kisaaaaliii
Людмила 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Продвижение видео в instagram
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rodikova1984
Алевтина 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Необходимо настроить массфолловинг
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
polinabelova
Полина 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно провести аудит сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kurina1998
Елена 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Написать 5 лайфхак постов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nadya_shevczova
Надежда 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Рерайтинг текста
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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