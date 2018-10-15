Специалист в сфере интернет-маркетинга
Опыт работы - 10 лет
- создание сайтов любой сложности
- контекстная реклама
- таргетированная реклама
- seo
- smm
- serm
- брендинг
- дизайн
- e-mail-маркетинг
- копирайтинг
Преимущества сотрудничества со мной :
* комплексный подход
* оперативность и скорость в работе
* уведомления о прогрессе
* использование современных технологи разработки
* заинтересованность в успехе бизнеса клиента, как в своем собственном
* личная встреча
* возможность работать официально по договору
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
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$7
10 баллов
7 лет назад
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$20
10 баллов
7 лет назад
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$25
10 баллов
7 лет назад
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$10
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!