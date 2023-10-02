Помогу рассказать о компании, продукте или услуге с помощью презентации.
Упакую Ваш инфопродукт в дизайн любой полиграфии.
Основные услуги:
- бизнес-презентации в PowerPoint/Фигма
(для публичных выступлений/годовые отчеты/инвестиционная/продуктовая презентация/портфолио клиента);
- дизайн маркетинг-кита;
- коммерческие предложения для рассылки;
- дизайн гайдбука;
- инфографика;
- дизайн наружной рекламы (широкоформат);
- каталоги/журналы;
- экспертная консультация по улучшению качества вашей презентации (для предпринимателей, которые хотят сделать все сами или не имеют возможности заказать проект) - 1 час
Второстепенные услуги (по запросу):
- мелкая полиграфия (визитки, сертификаты, буклеты и прочее);
- оформление соц.сетей;
- карточки маркетплейса
Соблюдение дедлайна, конфиденциальности, сопровождение работ на каждом этапе. На связи 24/7. Нет ограничений по правкам, без перехода в создание дизайна слайда с нуля.
Есть расширенное портфолио на Behance, где я каждую неделю публикую новые работы
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/KorolkovaDizainPrez
В портфолио указаны всевозможные способы связи со мной.
Взаимодействую как физическое лицо, так и с оформлением счет-оплаты (чек) для юридических лиц.
Не бойтесь, если до конца не знаете, как сформулировать задачу или не представляете итоговый дизайн презентации/полиграфии. Я помогу выбрать дизайн, сделаю работу и отдам в срок.
При необходимости, предоставляю инструкции по составлению технического задания (ТЗ) и выбору типографии для печати. При закрытии проекта, предоставляю всевозможные инструкции по взаимодействую с исходником.
Закажите понятный и красивый продающий дизайн для своего продукта или услуги.
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