Подготовка бизнес-презентаций в PowerPoint под ключ

Помогу рассказать о компании, продукте или услуге с помощью презентации.

Упакую Ваш инфопродукт в дизайн любой полиграфии.



Основные услуги:

- бизнес-презентации в PowerPoint/Фигма

(для публичных выступлений/годовые отчеты/инвестиционная/продуктовая презентация/портфолио клиента);

- дизайн маркетинг-кита;

- коммерческие предложения для рассылки;

- дизайн гайдбука;

- инфографика;

- дизайн наружной рекламы (широкоформат);

- каталоги/журналы;

- экспертная консультация по улучшению качества вашей презентации (для предпринимателей, которые хотят сделать все сами или не имеют возможности заказать проект) - 1 час



Второстепенные услуги (по запросу):

- мелкая полиграфия (визитки, сертификаты, буклеты и прочее);

- оформление соц.сетей;

- карточки маркетплейса



Соблюдение дедлайна, конфиденциальности, сопровождение работ на каждом этапе. На связи 24/7. Нет ограничений по правкам, без перехода в создание дизайна слайда с нуля.



Есть расширенное портфолио на Behance, где я каждую неделю публикую новые работы

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/KorolkovaDizainPrez

В портфолио указаны всевозможные способы связи со мной.



Взаимодействую как физическое лицо, так и с оформлением счет-оплаты (чек) для юридических лиц.



Не бойтесь, если до конца не знаете, как сформулировать задачу или не представляете итоговый дизайн презентации/полиграфии. Я помогу выбрать дизайн, сделаю работу и отдам в срок.



При необходимости, предоставляю инструкции по составлению технического задания (ТЗ) и выбору типографии для печати. При закрытии проекта, предоставляю всевозможные инструкции по взаимодействую с исходником.



Закажите понятный и красивый продающий дизайн для своего продукта или услуги.