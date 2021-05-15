Верстка полиграфии

Мои услуги

Придам эстетический вид следующим полиграфическим изделиям: листовки и буклеты, книги, журналы и газеты, плакаты и постеры, брошюры и каталоги, открытки и приглашения, упаковка, этикетки, наклейки, стикеры.

Выполню работу в сроки.

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Не собираюсь

- выполнять работу раньше назначенного времени;

- приступать к работе без предоплаты.