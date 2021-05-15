Верстка полиграфии
Мои услуги
Придам эстетический вид следующим полиграфическим изделиям: листовки и буклеты, книги, журналы и газеты, плакаты и постеры, брошюры и каталоги, открытки и приглашения, упаковка, этикетки, наклейки, стикеры.
Выполню работу в сроки.
Не собираюсь- выполнять работу раньше назначенного времени;
- приступать к работе без предоплаты.
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Портфолио
- Простая верстка (пример № 3)26 просмотров
- Простая верстка (пример № 2)21 просмотр
- Простая верстка25 просмотров
- Верстка (оформление наполнения и создание обложки)28 просмотров