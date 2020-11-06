Приветствую! Меня зовут Богдан, я создаю современный и продающий дизайн сайтов, баннеров, креативы для таргетинга в инстаграм и фейсбук - индивидуально для каждого клиента.
Услуги, которые я предоставляю
- Дизайн Landing-page, интернет-магазин, сайт-визитка, каталоги и прочие виды сайтов.
- Баннера для сайта
- Визитки в фирменном стиле
- Креативы для таргетинга
- Все дизайны адаптируются под различные разрешения
Портфолио: https://www.behance.net/korotkijbod852
Как мы работаем:
1. Вы присылаете мне ТЗ или мы составляем его вместе
2. Заполняете Бриф
3. Обсуждение всех нюансов проекта, сроки, цена и пр. вопросы
4. Дизайн макета и правки
5. Утверждение
6. Оплата и обмен отзывами
Связь со мной:
Instagram: le__marque
Telegram: Le_marque
Почта: [email protected]
Обо мне:
Я дизайнер из Украины, уже 2 года работаю веб-дизайнером в веб-студии и на фрилансе 60+ реализованных проектов.
Все работы в портфолио настоящие, одобрены заказчиками и прекрасно работают на них
- Дизайн индивидуальный - полностью создается с нуля
- Юзабилити для посетителей сайтов и логика интерфейса
- Строгое соблюдение сроков
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