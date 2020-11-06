Продающий веб-дизайна сайтов, баннера, креативы для таргета.

Приветствую! Меня зовут Богдан, я создаю современный и продающий дизайн сайтов, баннеров, креативы для таргетинга в инстаграм и фейсбук - индивидуально для каждого клиента.

Услуги, которые я предоставляю

Дизайн Landing-page, интернет-магазин, сайт-визитка, каталоги и прочие виды сайтов.

Баннера для сайта

Визитки в фирменном стиле

Креативы для таргетинга

Все дизайны адаптируются под различные разрешения

Портфолио: https://www.behance.net/korotkijbod852

Как мы работаем:

1. Вы присылаете мне ТЗ или мы составляем его вместе

2. Заполняете Бриф

3. Обсуждение всех нюансов проекта, сроки, цена и пр. вопросы

4. Дизайн макета и правки

5. Утверждение

6. Оплата и обмен отзывами

Связь со мной:

Instagram: le__marque

Telegram: Le_marque

Почта: [email protected]

Обо мне:

Я дизайнер из Украины, уже 2 года работаю веб-дизайнером в веб-студии и на фрилансе 60+ реализованных проектов.

Все работы в портфолио настоящие, одобрены заказчиками и прекрасно работают на них