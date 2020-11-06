korotkijbogda

Богдан Короткий korotkijbogda

 
23 годаУкраина/Черновцы
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Продающий веб-дизайна сайтов, баннера, креативы для таргета.

Приветствую! Меня зовут Богдан, я создаю современный  и продающий дизайн сайтов, баннеров, креативы для таргетинга в инстаграм и фейсбук -  индивидуально для каждого клиента.

Услуги, которые я предоставляю

  • Дизайн Landing-page, интернет-магазин, сайт-визитка, каталоги и прочие виды сайтов.
  • Баннера для сайта
  • Визитки в фирменном стиле
  • Креативы для таргетинга
  • Все дизайны адаптируются под различные разрешения
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Портфолио: https://www.behance.net/korotkijbod852

Как мы работаем:

1. Вы присылаете мне ТЗ или мы составляем его вместе

2. Заполняете Бриф

3. Обсуждение всех нюансов проекта, сроки, цена и пр. вопросы

4. Дизайн макета и правки 

5. Утверждение

6. Оплата  и обмен отзывами

Связь со мной:

Instagram: le__marque

Telegram: Le_marque

Почта: [email protected]

Обо мне:

Я дизайнер из Украины, уже 2 года работаю веб-дизайнером в веб-студии и на фрилансе 60+ реализованных проектов.

Все работы в портфолио настоящие, одобрены заказчиками и прекрасно работают на них

  • Дизайн индивидуальный - полностью создается с нуля
  • Юзабилити для посетителей сайтов и логика интерфейса
  • Строгое соблюдение сроков
Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16045701565108
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать баннеры для таргета
Отличная работа, баннеры сделаны с учетом всех пожеланий и намного быстрее оговорённого срока. Правки внесены моментально. Рекомендую к сотрудничеству.
Всегда на связи Отличная постановка задачи и ТЗ Адекватные правки Уверено рекомендую!)
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