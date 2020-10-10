koshkarovskywlad

Здравствуйте! Необходимо SMM-продвижение в соц. сети Инстаграм профиля, посвященного курсам по подготовке к экзаменам по истории. Нужна реклама, способная привлечь реальных покупателей. Ссылка на профиль: https://www.instagram.com/history100ege/
Владислав Кошкаровский koshkarovskywladkoshkarovskywlad
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественное воплощение дизайна
Работа дизайнера — это важный элемент для вашего дела, который позволит привлечь огромное количество клиентов.
Почему именно минимализм и почему он достоин вашего внимания?
- Выбранный за основу стиль по всем параметрам остается самым практичным и удобным в функциональной части и самым гармоничным и красивым для глаз пользователей.
- Умение делать сложные проекты сбалансированными для простого пользования — это отличает меня от конкурентов, которые в погоне за увеличенной стоимостью нагромождают проекты.
- Если удалить весь хлам и ненужную информацию с вашей страницы, то это поможет пользователям лучше получать информацию о вашем продукте.
В моём исполнении сложные проекты приобретают своё качественное воплощение.
Я занимаюсь графическим дизайном, брендингом, создание логотипов, дизайном интерфейсов (UX/UI)
Достоинства дизайнера или «Почему именно мы?»
1. Каждая работа выполняется с высоким качеством, учитывая особенности выполнения и мнение клиента
2. Низкая цена поможет сэкономить на графическом оформлении вашего дела, не теряя качество
3. Никогда не задерживаю сроки сдачи работы, соблюдаю все сроки и договоренности
Действие аккаунта приостановлено!
- $35Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Хочу приобрести у Вас услугу SMM-продвижения в соц. сети Инстаграм профиля, посвященного курсам по подготовке к экзаменам по истории. Нужна реклама, способная привлечь реальных покупателей. Ссылка на профиль: https://www.instagram.com/history100ege/Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт3 года назад