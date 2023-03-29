Я не пишу тексты. Я продаю и влюбляю с помощью слов

? Я напишу вам текст, которого не будет больше ни у кого. Клиенты будут нестись к вам галопом, поисковики вас расцелуют, ЦА расширится до размеров мегаполиса ??

? Если мы работаем постоянно, я готов отказаться от сотрудничества с вашими прямыми конкурентами.

? Конкуренты будут искать, где же вы взяли такой текст, рвать на себе волосы впадут в депрессию, забросят дела, разорятся, но у них такого не будет. Это, конечно, шутка, но я действительно не напишу похожий текст больше никому.

? Железное слово: вы получаете работу в оговоренное время.

? Для меня "уникальный текст" - это не только цифра (с цифрами тоже все хорошо, без паники!). Для меня это значит не штамповать однообразные шаблонные куски затертой информации, которые перестали быть интересными еще до нашего с вами рождения.

? В каких темах я разбираюсь? Начнём с того, что за 4+ года работы мне проще перечислить то, о чем я не писала, чем то,о чем писала. Предлагаю вам в аренду свою светлую голову, которая вникнет в любую тему, и преподнесёт ее так, что лучше присядьте, когда будете читать.

? Я пишу столько, сколько помню себя. И я все еще это обожаю!