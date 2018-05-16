kosskingkig

Константин Грищенко kosskingkig

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка логотипа для тех кто хочет поднять свою продуктивность в 50%

- Оригинальность

- Запоминаемость 

- Добросовестный подход

- Интересные идеи

- Доработка всех деталей по просьбе заказчика

- Понимание заказчика

- Подборка цветов и деталей 

- Низкие цены

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Отзывы заказчиков

broden12
48 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа рок-группы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
borzovich
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Разработать меню для точки греческого национального фастфуда
Отлично справился с разработкой меню. Я доволен результатом на все 100. Характеризую как креативного, исполнительного и пунктуального исполнителя. В сжатый срок сделает невозможное. Будем сотрудничать в дальнейшем!
Заказчик просто огонь ) Сразу же даёт понять что он хочет и щедро платит ) Рекомендую )
Ответный отзыв
borzovich
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Усовершенствовать существующий логотип
Отлично справился с поставленной задачей в самый сжатый срок. Я получил красочный баннер и аву для соцгрупп, приятный логотип, дизайн флагов и результат превзошел мои ожидания. Работает на совесть, с соблюдением сроков, технического задания, учетом всех пожеланий, всегда на связи. Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Отличный заказчик. Сразу понятно объяснил что ему нужно, и начался процесс ) Платит щедро, и вообщем с ним приятно общаться. Оч добрый заказчик) Рекомендую.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 часов
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$4/час
от $30от 3 дней
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