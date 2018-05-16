Отлично справился с поставленной задачей в самый сжатый срок. Я получил красочный баннер и аву для соцгрупп, приятный логотип, дизайн флагов и результат превзошел мои ожидания. Работает на совесть, с соблюдением сроков, технического задания, учетом всех пожеланий, всегда на связи. Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!