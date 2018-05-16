Разработка логотипа для тех кто хочет поднять свою продуктивность в 50%
- Оригинальность
- Запоминаемость
- Добросовестный подход
- Интересные идеи
- Доработка всех деталей по просьбе заказчика
- Понимание заказчика
- Подборка цветов и деталей
- Низкие цены
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
7 лет назад
Отлично справился с разработкой меню. Я доволен результатом на все 100. Характеризую как креативного, исполнительного и пунктуального исполнителя. В сжатый срок сделает невозможное. Будем сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Заказчик просто огонь ) Сразу же даёт понять что он хочет и щедро платит ) Рекомендую )
$15
10 баллов
7 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей в самый сжатый срок. Я получил красочный баннер и аву для соцгрупп, приятный логотип, дизайн флагов и результат превзошел мои ожидания. Работает на совесть, с соблюдением сроков, технического задания, учетом всех пожеланий, всегда на связи. Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сразу понятно объяснил что ему нужно, и начался процесс ) Платит щедро, и вообщем с ним приятно общаться. Оч добрый заказчик) Рекомендую.
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 часов
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$4/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга