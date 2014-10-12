kostur

Александр Костур kostur

 
50 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Digitec-visual engineering

Большой опыт работы в 3d сфере.

Выполняю профессионально:

- визуализацию интерьеров и экстерьеров;

- моделирование сложных 3d объектов: автомобилей, технического оборудования и сложных систем;

- дизайна интерьеров и экстерьеров автомобилей - тюнинг проектов;

- разработку рекламных и презентационных видеороликов.

Больше можно увидеть на сайте:

www.digitec-ve.com

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
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