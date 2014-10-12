Digitec-visual engineering

Большой опыт работы в 3d сфере.

Выполняю профессионально:

- визуализацию интерьеров и экстерьеров;

- моделирование сложных 3d объектов: автомобилей, технического оборудования и сложных систем;

- дизайна интерьеров и экстерьеров автомобилей - тюнинг проектов;

- разработку рекламных и презентационных видеороликов.

Больше можно увидеть на сайте:

www.digitec-ve.com