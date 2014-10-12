Digitec-visual engineering
Большой опыт работы в 3d сфере.
Выполняю профессионально:
- визуализацию интерьеров и экстерьеров;
- моделирование сложных 3d объектов: автомобилей, технического оборудования и сложных систем;
- дизайна интерьеров и экстерьеров автомобилей - тюнинг проектов;
- разработку рекламных и презентационных видеороликов.
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Портфолио
- Комната161 просмотр
- "Домик"157 просмотров
- Toyota-Auris207 просмотров
3D-графика
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