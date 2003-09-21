Профессиональная (и не очень) работа в фоторедакторе, берусь за любой уровень сложности но только в пределах фотошопа. Так же создание сайтов.

Фотошопом увлекаюсь ранних лет, недавно вышел дольше создания фотолупом и мемов, пилю посты в группу интернет магазина. Примусь за работу любой сложности в пределах фотошопа.

Так же занимаюсь созданием не хитрых сайтов на тильде, в зависимости от ваших требований, могу сделать и хитрый, опыт и теория есть.