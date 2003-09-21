Профессиональная (и не очень) работа в фоторедакторе, берусь за любой уровень сложности но только в пределах фотошопа. Так же создание сайтов.
Фотошопом увлекаюсь ранних лет, недавно вышел дольше создания фотолупом и мемов, пилю посты в группу интернет магазина. Примусь за работу любой сложности в пределах фотошопа.
Так же занимаюсь созданием не хитрых сайтов на тильде, в зависимости от ваших требований, могу сделать и хитрый, опыт и теория есть.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для интернет магазина.12 просмотров
- Серьезные посты в паблик магазина одежды13 просмотров
- Мемы и фотолупы19 просмотров
- Рофельная шапка канала + работа с текстом17 просмотров