Web-разработчик
Мои услуги:
- Верстка главной страницы от $10;
- Верстка внутренних страниц от $5;
- Верстка посадочных страниц от $20;
- Исправления и доработки чужих проектов от $10;
- Консультации $10/ч;
- Начальный дизайн сайтов;
- Разработка «под ключ»;
- Наполнение сайта;
- Программирование на PHP, JS;
- Создание уникальных плагинов любой сложности для WordPress;
- Верстка и/или натяжка любых макетов на WordPress, joomla 1С;
- Оптимизация и диагностика сайтов под управлением WordPress;
- Adobe Photoshop: нарезка, верстка по psd файлам (при необходимости из Illustrator);
- Верстка без макета или на основании картинки (jpg, png и т.д.) — цена/срок определяется индивидуально;
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
ocStoreOpencart
Выполнил работу быстро и без проблем
Ответный отзыв
Оплата получена! Рекомендую)
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $10от 2 часов
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