kosweb

Константин kosweb

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-разработчик

Мои услуги:

  • Верстка главной страницы от $10;
  • Верстка внутренних страниц от $5;
  • Верстка посадочных страниц от $20;
  • Исправления и доработки чужих проектов от $10;
  • Консультации $10/ч;
  • Начальный дизайн сайтов;
  • Разработка «под ключ»;
  • Наполнение сайта;
  • Программирование на PHP, JS;
  • Создание уникальных плагинов любой сложности для WordPress;
  • Верстка и/или натяжка любых макетов на WordPress, joomla 1С;
  • Оптимизация и диагностика сайтов под управлением WordPress;
  • Adobe Photoshop: нарезка, верстка по psd файлам (при необходимости из Illustrator);
  • Верстка без макета или на основании картинки (jpg, png и т.д.) — цена/срок определяется индивидуально;
HTML 4.01 Transitional/ CSS 3 (при необходимости XHTML 1.0 Transitional, HTML 5).

Отзывы заказчиков

mcvita
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Залить движок и установить тему
ocStoreOpencart
Выполнил работу быстро и без проблем
Оплата получена! Рекомендую)
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $10от 2 часов
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