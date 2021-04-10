Дизайн вашего сайта
Привет!
Меня зовут Лиза и я – веб-дизайнер.
✅ я не предлагаю свои услуги, если не уверена в том что я осилю проект;
✅ внимательно отношусь к деталям и учитываю все пожелания;
✅ стараюсь быть всегда на связи, но по ночам иногда всё таки сплю));
✅ имею привычку заканчивать работу по проектам вовремя, не выхожу за рамки дедлайна;
✅ отслеживаю последние тренды в web-дизайне и успешно их внедряю
Работаю в Figma, использую Adobe Photoshop и Illustrator для графики.
Адаптивы? Легко! Редизайн? Всеми руками за!
Возвращаю предоплатуСитуации бывают разные, и если правками и доработками проекту никак не помочь – верну предоплату
Бесплатные правкиНо только если это правки, а не доработки по типу добавь новую страницу, блок, раздел)
Надеюсь на понимание)
Способы оплатыБанковская карта (MasterCard) — 5536 9138 8724 5831
ЮMoney — 4100 1157 3146 2725
WebMoney : WMP— P273749684045, WMZ – Z510293150857
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ПортфолиоНа Weblancer или Behance
КонтактыTelegram Instagram Vkontakte
Пишите! Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Все отлично и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Понятная задача, своевременный расчет, рекомендую к сотрудничеству!