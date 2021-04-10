kotangenss

Елизавета Исупова kotangenss

 
26 летРоссия/Киров
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн вашего сайта

Привет!

﻿﻿﻿Меня зовут Лиза и я – веб-дизайнер.

✅ я не предлагаю свои услуги, если не уверена в том что я осилю проект;

✅ внимательно отношусь к деталям и учитываю все пожелания;

✅ стараюсь быть всегда на связи, но по ночам иногда всё таки сплю));

✅ имею привычку заканчивать работу по проектам вовремя, не выхожу за рамки дедлайна;

✅ отслеживаю последние тренды в web-дизайне и успешно их внедряю

Работаю в Figma, использую Adobe Photoshop и Illustrator для графики.

Адаптивы? Легко! Редизайн? Всеми руками за!

Возвращаю предоплату

Ситуации бывают разные, и если правками и доработками проекту никак не помочь – верну предоплату

Бесплатные правки

Но только если это правки, а не доработки по типу добавь новую страницу, блок, раздел)

Надеюсь на понимание)

Способы оплаты

﻿Банковская карта (MasterCard) — 5536 9138 8724 5831

﻿ЮMoney — 4100 1157 3146 2725

﻿WebMoney : WMP— P273749684045, WMZ – Z510293150857

﻿Безопасная сделка на сайте

Портфолио

На Weblancer или Behance

Контакты

﻿﻿Telegram

Instagram

﻿Vkontakte﻿ ﻿

Пишите! Буду рада сотрудничеству!

Figma
Портфолио
Отзывы заказчиков
scalex
Антон 
36 летСША
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
3 года назад
Удалить с картинок текст
Все отлично и быстро. Рекомендую
Понятная задача, своевременный расчет, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв