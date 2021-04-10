Дизайн вашего сайта

Привет!

﻿﻿Меня зовут Лиза и я – веб-дизайнер.

✅ я не предлагаю свои услуги, если не уверена в том что я осилю проект;

✅ внимательно отношусь к деталям и учитываю все пожелания;

✅ стараюсь быть всегда на связи, но по ночам иногда всё таки сплю));

✅ имею привычку заканчивать работу по проектам вовремя, не выхожу за рамки дедлайна;

✅ отслеживаю последние тренды в web-дизайне и успешно их внедряю

Работаю в Figma, использую Adobe Photoshop и Illustrator для графики.

Возвращаю предоплату

Ситуации бывают разные, и если правками и доработками проекту никак не помочь – верну предоплату

Бесплатные правки

Но только если это правки, а не доработки по типу добавь новую страницу, блок, раздел)

Надеюсь на понимание)

Способы оплаты

— 5536 9138 8724 5831

﻿ЮMoney — 4100 1157 3146 2725

﻿WebMoney : WMP— P273749684045, WMZ – Z510293150857

﻿Безопасная сделка на сайте

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