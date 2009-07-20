kotmyrlyka

Добрый день! Уважаемые фрилансеры необходимо создать шапку среднего уровня сложности для сайта недвижимости. Жду ваших предложений!
Пыткин Игорь
Личная информация:
• Дата рождения: 22.03.1983 года.
• Моб. тел.: 8 905 331-52-07
• E-mail: [email protected]
Образование:
1. 2000-2003 г. Борисоглебский техникум информатики и вычислительной техники.
Специальность: Автоматизированные системы управления и обработки баз данных.
Квалификация: Техник
2. 2003-2008 г. Борисоглебский государственный педагогический институт
Факультет: Физико-математический
Специальность: Учитель информатики – математики
3. Сертификат пользователя правовой системы «Консультант+»
Профессиональный опыт:
1) 2003 г. Новониколаевский филиал «ГУП ВОАПБ»
должность: техник
обязанности: ремонт, обслуживание электронно-вычислительной техники, работы связанные с оформление документации.
2) 2003-2008г. МУЗ «Новониколаевская ЦРБ»
должность: Системный администратор
обязанности: настройка и обслуживание локально вычислительной сети организации, ремонт и обслуживание электронно-вычислительного парка организации, установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения, обслуживание БД и программного обеспечения.
Проффесиональные навыки и знание:
- Windows 2000-XP, MS Office, Internet - опытный пользователь
- Adobe Photoshop, Corel Drow, Adobe After Affect , Adobe Premiere, Macromedia Flash
- html, css, Macromedia Dream Weaver
- FL Studio 6, Steinberg Cubese SX, Band and Box 2004
- английский язык (начальный уровень)
Виды оказываемых услуг:
1)Дело производство:
- написание рефератов, контрольных и курсовых работ:
педагогика, философия, психология, социология, история, статистика, экономика, химия, биология, информационные технологии.
-набор, оформление и корректура текстовой информации
-работа с табличным процессором MS Excel2000-2007 (систематизация и обработка данных, статистические и экономические расчёты)
-создание презентаций в Power Point
2) Видео, графика
-фото и видеосъёмка торжественных мероприятий, а также художественное оформление отснятого материала.
- художественное оформление и редактирование фотографий (коррекция, ретушь)
-создание фото альбома
-динамичный фильм из ваших фотографий.
- создание видео открыток и презентаций (слайд-шоу из небольшого количества фотографий с поздравительными титрами и музыкальным сопровождением – поздравление с праздником, признание в любви, или просто приятный сюрприз для ваших близких)
- создание элементов оформления с использование Adobe After Affect
- 2D графика
- $5Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад