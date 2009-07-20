kotmyrlyka

Пыткин Игорь

Личная информация:

• Дата рождения: 22.03.1983 года.

• Моб. тел.: 8 905 331-52-07

• E-mail: [email protected]

Образование:

1. 2000-2003 г. Борисоглебский техникум информатики и вычислительной техники.

Специальность: Автоматизированные системы управления и обработки баз данных.

Квалификация: Техник

2. 2003-2008 г. Борисоглебский государственный педагогический институт

Факультет: Физико-математический

Специальность: Учитель информатики – математики

3. Сертификат пользователя правовой системы «Консультант+»

Профессиональный опыт:

1) 2003 г. Новониколаевский филиал «ГУП ВОАПБ»

должность: техник

обязанности: ремонт, обслуживание электронно-вычислительной техники, работы связанные с оформление документации.

2) 2003-2008г. МУЗ «Новониколаевская ЦРБ»

должность: Системный администратор

обязанности: настройка и обслуживание локально вычислительной сети организации, ремонт и обслуживание электронно-вычислительного парка организации, установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения, обслуживание БД и программного обеспечения.

Проффесиональные навыки и знание:

- Windows 2000-XP, MS Office, Internet - опытный пользователь

- Adobe Photoshop, Corel Drow, Adobe After Affect , Adobe Premiere, Macromedia Flash

- html, css, Macromedia Dream Weaver

- FL Studio 6, Steinberg Cubese SX, Band and Box 2004

- английский язык (начальный уровень)

Виды оказываемых услуг:

1)Дело производство:

- написание рефератов, контрольных и курсовых работ:

педагогика, философия, психология, социология, история, статистика, экономика, химия, биология, информационные технологии.

-набор, оформление и корректура текстовой информации

-работа с табличным процессором MS Excel2000-2007 (систематизация и обработка данных, статистические и экономические расчёты)

-создание презентаций в Power Point

2) Видео, графика

-фото и видеосъёмка торжественных мероприятий, а также художественное оформление отснятого материала.

- художественное оформление и редактирование фотографий (коррекция, ретушь)

-создание фото альбома

-динамичный фильм из ваших фотографий.

- создание видео открыток и презентаций (слайд-шоу из небольшого количества фотографий с поздравительными титрами и музыкальным сопровождением – поздравление с праздником, признание в любви, или просто приятный сюрприз для ваших близких)

- создание элементов оформления с использование Adobe After Affect

- 2D графика