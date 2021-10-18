Для меня дизайн - возможность создать то, что решит поставленные задачи других людей.
Что делаю:
- Лендинги - Дизайн главной страницы
- Дизайн внутренних страниц
- Интернет – магазины
Нюансы
- Всегда на связи
- Внимание и эмпатия к заказчику
- Соблюдаю сроки
- Подхожу комплексно (UX+ UI) - не просто рисую картинки с кнопками, а строим куда и как мы ведем клиента, какие цели...
Схема работы
1. Бриф. Обсуждение.
2. Предоплата 30%
3. Вайрфреймы ( схема) - утверждение. Правки.
4. Визуальная концепция - утверждение. Правки.
5. Финальные правки.
6. Вторая часть оплаты 70%
Я на связи для любых вопросов от разработчиков.
Оплата
На карту Visa/ Mastercard
Цена
Зависит от ТЗ
Лендинг 100-150 $
Многостраничный сайт 200- ...$
Логотип 100-150 $
Связаться со мной
Текстом или голосом, как угодно
Telegram @Kotsz
Email [email protected]
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