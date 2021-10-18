Для меня дизайн - возможность создать то, что решит поставленные задачи других людей.

Что делаю:

- Лендинги - Дизайн главной страницы

- Дизайн внутренних страниц

- Интернет – магазины

- Логотипы

Нюансы

- Всегда на связи

- Внимание и эмпатия к заказчику

- Соблюдаю сроки

- Подхожу комплексно (UX+ UI) - не просто рисую картинки с кнопками, а строим куда и как мы ведем клиента, какие цели...

Схема работы

1. Бриф. Обсуждение.

2. Предоплата 30%

3. Вайрфреймы ( схема) - утверждение. Правки.

4. Визуальная концепция - утверждение. Правки.

5. Финальные правки.

6. Вторая часть оплаты 70%

Я на связи для любых вопросов от разработчиков.

Оплата

На карту Visa/ Mastercard

Цена

Зависит от ТЗ

Лендинг 100-150 $

Многостраничный сайт 200- ...$

Логотип 100-150 $

Связаться со мной

Текстом или голосом, как угодно

Telegram @Kotsz

Email [email protected]