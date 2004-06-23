Веб-разработчик

Мой GitHub

Здравствуйте, меня зовут Ярослав, веб-разработкой увлекаюсь с 2016 года. Активно заниматься сайтами начал в 2019 году.Сначала я писал на php для бэкенда (чистый php без фреймворков 7-й версии), но довольно быстро (примерно в конце лета 2020 года) перешел на Python и начал использовать Django. У меня также есть опыт работы с Django-Rest-Framework, Flask, Starlette, aiohttp. В качестве примечания также могу отметить, что для быстрого написания какого-нибудь простого бэкенда я использую соединение NodeJS + Express, достаточно хороший и мощный инструмент, но код, написанный на Python и под управлением Django, мне кажется, работает быстрее.

﻿Также у меня есть опыт в разработке телеграмм-ботов на Python, использую библиотеки aiogram и pyrogram.По фронтенду изменения не большие, использую фреймворк bootstrap, для написания стилей использую SASS для удобства, для JS раньше использовал jQuery, вполне удобная и простая библиотека, но стараюсь писать как можно больше код в vanilla JS как можно больше для максимальной скорости этого кода, но для я могу использовать jQuery, если это необходимо.Меня сложно назвать fullstack разработчиком, я работаю над фронтендом, потому что за меня его никто не создаст, в основном меня интересует работа с бэкендом.