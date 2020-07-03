Качественная HTML5, CSS3, jQuery + Wordpress верстка, со смыслом, В СРОК!

﻿Качественная HTML5, CSS3, jQuery + Wordpress верстка, со смыслом, В СРОК!

Каждый проект я делаю с удовольствием, а самое главное - в срок.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Знания, умения, навыки:

- HTML5

﻿ ﻿- CSS/CSS3

﻿ ﻿- JavaScript

﻿ ﻿- jQuery

﻿ ﻿- Ajax

﻿ ﻿- PHP

﻿ ﻿- MySQL

﻿ ﻿- Bootstrap

﻿ ﻿- Vue.js

﻿ ﻿- React JS / Redux

﻿ ﻿- CMS WordPress

﻿ ﻿- Node JS

﻿ ﻿- Angular

﻿﻿- Gulp JS

﻿ ﻿- SASS / SCSS

﻿ ﻿- UMI.CMS

Почему я ? :

Работаю один, никаких команд, подрядчиков и студий.

Каждый проект для меня - личное.

Строгое соблюдение сроков - я понимаю, что такое реальный бизнес, и осознаю свою ответственность.

Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.

Адекватное отношение к критике и правкам.

Тщательное тестирование своей работы перед сдачей.

Возможность заказчику наблюдать за ходом работ по проекту.

Ответственность:

1. Не беру предоплату.

﻿2. Не нарушаю сроков.

﻿﻿3. Готов приступить уже.

﻿4. Всегда на связи.

﻿5. Всегда довожу дело до конца.

Kонтактная информация:

@kozak_oleg_x | Telegram