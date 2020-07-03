kozakolko

Олег kozakolko

 
23 годаУкраина/Львов
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная HTML5, CSS3, jQuery + Wordpress верстка, со смыслом, В СРОК!

﻿Качественная HTML5, CSS3, jQuery + Wordpress верстка, со смыслом, В СРОК!

Каждый проект я делаю с удовольствием, а самое главное - в срок.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Знания, умения, навыки:

﻿- HTML5

﻿ ﻿- CSS/CSS3

﻿ ﻿- JavaScript

﻿ ﻿- jQuery

﻿ ﻿- Ajax

﻿ ﻿- PHP

﻿ ﻿- MySQL

﻿ ﻿- Bootstrap

﻿ ﻿- Vue.js

﻿ ﻿- React JS / Redux

﻿ ﻿- CMS WordPress

﻿ ﻿- Node JS 

﻿ ﻿- Angular

﻿﻿- Gulp JS

﻿ ﻿- SASS / SCSS

﻿ ﻿- UMI.CMS

Почему я ? :

  • Работаю один, никаких команд, подрядчиков и студий.
  • Каждый проект для меня - личное.
  • Строгое соблюдение сроков - я понимаю, что такое реальный бизнес, и осознаю свою ответственность.
  • Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.
  • Адекватное отношение к критике и правкам.
  • Тщательное тестирование своей работы перед сдачей.
  • Возможность заказчику наблюдать за ходом работ по проекту.

Ответственность:

﻿1.  Не беру предоплату.

﻿2.  Не нарушаю сроков.

﻿﻿3.  Готов приступить уже.

﻿4.  Всегда на связи.

﻿5.  Всегда довожу дело до конца.

Kонтактная информация:

[email protected] | Email

@kozak_oleg_x | Telegram

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxAngularSCSSSASSGulpVue.jsReact.jsReduxUMI.CMS
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