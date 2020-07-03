Качественная HTML5, CSS3, jQuery + Wordpress верстка, со смыслом, В СРОК!
Качественная HTML5, CSS3, jQuery + Wordpress верстка, со смыслом, В СРОК!
Каждый проект я делаю с удовольствием, а самое главное - в срок.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Знания, умения, навыки:
- HTML5
- CSS/CSS3
- JavaScript
- jQuery
- Ajax
- PHP
- MySQL
- Bootstrap
- Vue.js
- React JS / Redux
- CMS WordPress
- Node JS
- Angular
- Gulp JS
- SASS / SCSS
- UMI.CMS
Почему я ? :
- Работаю один, никаких команд, подрядчиков и студий.
- Каждый проект для меня - личное.
- Строгое соблюдение сроков - я понимаю, что такое реальный бизнес, и осознаю свою ответственность.
- Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.
- Адекватное отношение к критике и правкам.
- Тщательное тестирование своей работы перед сдачей.
- Возможность заказчику наблюдать за ходом работ по проекту.
Ответственность:
1. Не беру предоплату.
2. Не нарушаю сроков.
3. Готов приступить уже.
4. Всегда на связи.
5. Всегда довожу дело до конца.
Kонтактная информация:
[email protected] | Email
@kozak_oleg_x | Telegram
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