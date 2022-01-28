Приветствую Вас в моём профиле!

Дабы у нас не возникало вопросов, следует написать мне до того, как сделать заказ, в каком стиле и направлении нужно выполнить работу, чтобы Вы были довольны конечным результатом.

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Гарантии от меня:

- Дополнительная коррекция работы полностью бесплатна.

- Работа будет делаться до того момента, пока Вы не будете довольны результатом.

- Вы получаете все типы файлов, дабы использовать их по своему желанию.