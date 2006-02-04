kraman

Гость kraman

 
NaN летУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Генератор страниц

    $100

    Требуется разработать генератор страниц для поисковых систем. Страницы генерируются на основе базы данных ключевым слов, текстов на основе марковских цепочек.

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист на каждый день - удаленная работа-партнерство

    $100

    Приглашаю к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству программистов. Желателен опыт работы с готовыми скриптами, свои разработки. Проекты различной направленности- от интернет-магазинов до корпоративных систем продажи услуг через платежные системы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обработчик GIF картинок.

    $100

    Программа обработчик 1 GIF картинки. Цель - создание множества читабельных картинок с разным размером и внутренним кодом. Например берем картинку ГИФ. Ставим ее в прогу. Выбираем колчиво для результат - 100 штук. Выбираем параметры - менять ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизаторы на удаленную работу

    $250

    На работу приглашаются менеджеры обмена ссылок. Оплата за кол-во ссылок. Предлагайте Ваши цены на ссылки. Не предлагать линкаторы и прочие обменники - будем писать отрицательные отзывы. Давайте ссылки на примеры Ваших работ - качественных работ, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Софт WIN32 для рассылок

    $500

    Интересуют только готовые разработки приватного софта для осуществления массовых рассылок. Демо версии, скриншоты на эл. адрес.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Торговая площадка: справочник фирм, каталог их товаров

    $500

    Торговая площадка: справочник фирм, каталог их товаров Предложите готовые разработки - качественные. Оптимизированные, с админкой. Необходима будет доработка по ТЗ. Предложения на e-mail.

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Движок CMS для оптимизатора

    $100

    Ищется готовый движок создающий рубрики с ссылками в виде субдомнов. Возможности: - смена метатэгов - редактирование HTML - карта сайта Возможность доработки по ТЗ. Самописный от разработчика. Предложения на мыло

    HTML
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доска объявлений - самописная

    $100

    Предложите оптимизированный скрипт. Рабочий с админкой, антиспам, проверкой на мат, на HTML, с подпиской на новые объявления, с модерацией объявлений, рассылкой новостей пользователям. ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ РАЗРАБОТКИ - не phpnuke ne mambo. Высылайте ссылк на е-майл.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Интернет магазин

    $500

    Разработчик скрипта интернет-магазина с дизайном на постоянное сотрудничество. Предложите ссылки на готовые работы. Не предлагайте коммерческие англоязычные скрипты, oscommerce, shop-script prem, а только свои разработки. Ссылки на демо или рабочие версии на e-mail.

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Купим скрипты

    $1000

    Программисты с опытом создания коммерческих скриптов на английском языке. Интернет-биржи товаров, услуг и др. ICQ 151969565

    Экономика и Право4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Купим интернет-магазин собственной разработки

    $1000

    Купим интернет-магазин собственной разработки. Не предлагать: oscommerce shopscript и другие коммерческие скрипты. Приглашаем к сотрудничеству разработчиков шопа в команду раскрутчиков. Ссылки на пример только на емайл.

    Экономика и Право13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Конкурс : покупка готовых качественных скриптов

    $50

    Объявляем конкурс на покупку готовых качественных скриптов. Все скрипты только для личного пользования (не для перепродаж). Интересуют: - каталоги ссылок - аналогия jumplink.ru - справочники предприятий и товаров; - прайс-системы магазин магазинов; - поисковые движки, парсер-системы на основе win приложений ...

    PHP
    Экономика и Право9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн для indexu

    $50

    Предложите у кого есть готовый дизайн для данного каталога. Либо имеющие опыт с переработкой дизайнов приглашаются. В приложении файл с шаблонами дизайна.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Софт для рекламы в интернет

    $1000

    Ищутся разработчики софта для рекламы в интернет. Разработчики скриптов контекстной рекламы. Рассылок, автоматизаций и прочие. Можно писать в ICQ либо e-mail.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Готовые CMS B2B B2C товары фирмы заказы рассылки

    $1000

    Просим предложить готовые CMS B2B B2C. Профессионыльные системы. Магазин, справочник фирм, товары, спрос, доп. рубрики. СВОИ РАЗРАБОТКИ. Либо к сотрудничеству дошедшие до оч. высокого уровня программирования в данной отрасли. Фирмы Товары Баннеры Новости Подписки, напоминания, уведомления, обновления. Рассылки Платежи webmoney rupay Оплата услуг системы: клики, показы ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Субмиттер и парсер в одном

    $250

    Требуется программист для разработки ПО windows либо ASP.net Опыт работы с обработкой интернет форм (ввода значений) получения ответа, обработка ответа модератором для вывода в базу данных и показа на экран. Субмиттер-парсер.

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Арендуем подписные адресные списки рассылок

    $100

    Арендуем подписные адресные списки рассылок. Предложите тематики и кол-во адресов. Обязательна персонификация имен подписчиков. Интересуют только бизнес тематики, в первую очередь промышленные. Важно. Арендуем только легально полученные списки рассылок.

    Экономика и Право1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Базы данных(адресные, фирм), парсинг базы, автосубмитинг

    $100

    Требуются специалисты по парсингу баз данных. Интересуют готовые работы баз. Также интересует готовый софт по автоматизации рекламы, регистраций, рассылок. Также интереуют готовые наработки в области автосубмитинга форм, досок объявлений, каталогов ссылок. Приглашаются только разработчики с опытом.

    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
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