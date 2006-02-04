Требуется разработать генератор страниц для поисковых систем. Страницы генерируются на основе базы данных ключевым слов, текстов на основе марковских цепочек.
- $100Прикладное ПО13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Приглашаю к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству программистов. Желателен опыт работы с готовыми скриптами, свои разработки. Проекты различной направленности- от интернет-магазинов до корпоративных систем продажи услуг через платежные системы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Программа обработчик 1 GIF картинки. Цель - создание множества читабельных картинок с разным размером и внутренним кодом. Например берем картинку ГИФ. Ставим ее в прогу. Выбираем колчиво для результат - 100 штук. Выбираем параметры - менять ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
13.03 — Дизайнер векторных иконок - тендер Ищется дизайнер векторных иконок. Цена за 1 иконку - 1 у.е. Цена за 1 иконку - 2 у.е. Цена за 1 иконку - 3 у.е. Цена за 1 иконку ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
На работу приглашаются менеджеры обмена ссылок. Оплата за кол-во ссылок. Предлагайте Ваши цены на ссылки. Не предлагать линкаторы и прочие обменники - будем писать отрицательные отзывы. Давайте ссылки на примеры Ваших работ - качественных работ, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Интересуют только готовые разработки приватного софта для осуществления массовых рассылок. Демо версии, скриншоты на эл. адрес.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Торговая площадка: справочник фирм, каталог их товаров Предложите готовые разработки - качественные. Оптимизированные, с админкой. Необходима будет доработка по ТЗ. Предложения на e-mail.Интернет-магазины25 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Ищется готовый движок создающий рубрики с ссылками в виде субдомнов. Возможности: - смена метатэгов - редактирование HTML - карта сайта Возможность доработки по ТЗ. Самописный от разработчика. Предложения на мылоСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Предложите оптимизированный скрипт. Рабочий с админкой, антиспам, проверкой на мат, на HTML, с подпиской на новые объявления, с модерацией объявлений, рассылкой новостей пользователям. ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ РАЗРАБОТКИ - не phpnuke ne mambo. Высылайте ссылк на е-майл.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $500
Разработчик скрипта интернет-магазина с дизайном на постоянное сотрудничество. Предложите ссылки на готовые работы. Не предлагайте коммерческие англоязычные скрипты, oscommerce, shop-script prem, а только свои разработки. Ссылки на демо или рабочие версии на e-mail.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Программисты с опытом создания коммерческих скриптов на английском языке. Интернет-биржи товаров, услуг и др. ICQ 151969565Экономика и Право4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Скрипт поискового робота с аналитическим выводом данных Настройка сборщика на WIN32 вывод в скрипт PHP.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
Купим интернет-магазин собственной разработки. Не предлагать: oscommerce shopscript и другие коммерческие скрипты. Приглашаем к сотрудничеству разработчиков шопа в команду раскрутчиков. Ссылки на пример только на емайл.Экономика и Право13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Объявляем конкурс на покупку готовых качественных скриптов. Все скрипты только для личного пользования (не для перепродаж). Интересуют: - каталоги ссылок - аналогия jumplink.ru - справочники предприятий и товаров; - прайс-системы магазин магазинов; - поисковые движки, парсер-системы на основе win приложений ...Экономика и Право9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Предложите у кого есть готовый дизайн для данного каталога. Либо имеющие опыт с переработкой дизайнов приглашаются. В приложении файл с шаблонами дизайна.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Ищутся разработчики софта для рекламы в интернет. Разработчики скриптов контекстной рекламы. Рассылок, автоматизаций и прочие. Можно писать в ICQ либо e-mail.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Просим предложить готовые CMS B2B B2C. Профессионыльные системы. Магазин, справочник фирм, товары, спрос, доп. рубрики. СВОИ РАЗРАБОТКИ. Либо к сотрудничеству дошедшие до оч. высокого уровня программирования в данной отрасли. Фирмы Товары Баннеры Новости Подписки, напоминания, уведомления, обновления. Рассылки Платежи webmoney rupay Оплата услуг системы: клики, показы ...Прочее10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется программист для разработки ПО windows либо ASP.net Опыт работы с обработкой интернет форм (ввода значений) получения ответа, обработка ответа модератором для вывода в базу данных и показа на экран. Субмиттер-парсер.Прикладное ПО15 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Арендуем подписные адресные списки рассылок. Предложите тематики и кол-во адресов. Обязательна персонификация имен подписчиков. Интересуют только бизнес тематики, в первую очередь промышленные. Важно. Арендуем только легально полученные списки рассылок.Экономика и Право1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуются специалисты по парсингу баз данных. Интересуют готовые работы баз. Также интересует готовый софт по автоматизации рекламы, регистраций, рассылок. Также интереуют готовые наработки в области автосубмитинга форм, досок объявлений, каталогов ссылок. Приглашаются только разработчики с опытом.Базы данных15 заявокЗакрыт18 лет назад