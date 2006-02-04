Разработчик скрипта интернет-магазина с дизайном на постоянное сотрудничество. Предложите ссылки на готовые работы. Не предлагайте коммерческие англоязычные скрипты, oscommerce, shop-script prem, а только свои разработки. Ссылки на демо или рабочие версии на e-mail.