Дизайн
Дизайн и визуализация интерьераЧем могу помочь Вам:• Создание концепции• Планировка расстановки мебели• 3d-визуaлизация• Подбор мебели и материалов• Работаю в Autodesk 3D МАХ, АutoCAD, СоrоnаRеndеr, Adobe Рhоtоshор• Цена зависит от сложности проекта и задач• С портфолио можно ознакомиться: https://www.behance.net/kraria • Пишите по любым вопросам, с удовольствием Вам отвечу!
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
5 лет назад
Коммуникабельна. Легко понимает задачу. Работает быстро.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик!