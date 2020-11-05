Дизайн

Дизайн и визуализация интерьераЧем могу помочь Вам:• Создание концепции• Планировка расстановки мебели• 3d-визуaлизация• Подбор мебели и материалов• Работаю в Autodesk 3D МАХ, АutoCAD, СоrоnаRеndеr, Adobe Рhоtоshор• Цена зависит от сложности проекта и задач• С портфолио можно ознакомиться: https://www.behance.net/kraria • Пишите по любым вопросам, с удовольствием Вам отвечу!