kraria

Дарья kraria

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн

Дизайн и визуализация интерьераЧем могу помочь Вам:• Создание концепции• Планировка расстановки мебели• 3d-визуaлизация• Подбор мебели и материалов• Работаю в Autodesk 3D МАХ, АutoCAD, СоrоnаRеndеr, Adobe Рhоtоshор• Цена зависит от сложности проекта и задач• С портфолио можно ознакомиться: https://www.behance.net/kraria • Пишите по любым вопросам, с удовольствием Вам отвечу!

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Отзывы заказчиков

Evgeny_nv
Евгений 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сделать дизайн проект спальни 16 кв. м.
Коммуникабельна. Легко понимает задачу. Работает быстро.
Очень приятный заказчик!
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