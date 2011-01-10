Работы по юридическим дисциплинам

Выполняю работы по юридическим и смежным дисциплинам (гражданское, семейное, трудовое, административное, финансовое, уголовное, процессуальное и иное право, криминалистика, криминология, история, римское право и т.д.). Опыт выполнения контрольных, курсовых, дипломных и прочих работ более 10 лет. Опыт практической работы юристом (гражданско-правовая специализация) 10 лет.