Работы по юридическим дисциплинам
Выполняю работы по юридическим и смежным дисциплинам (гражданское, семейное, трудовое, административное, финансовое, уголовное, процессуальное и иное право, криминалистика, криминология, история, римское право и т.д.). Опыт выполнения контрольных, курсовых, дипломных и прочих работ более 10 лет. Опыт практической работы юристом (гражданско-правовая специализация) 10 лет.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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