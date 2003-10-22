Правильно разработанный сайт — это решение задачи, а не «наведение красоты».
Глубоко изучаю ваш продукт и услуги, чтобы понять потребности пользователей и учесть интересы бизнеса.
Все мои сайты — это авторские проекты: я не использую шаблоны и никого не копирую. Ваш сайт существует в единственном экземпляре. Специально для вас.
Я подбираю подходящее визуальное решение для вашего бизнеса исходя из понимания задачи, специфики ниши, анализа конкурентов и ЦА.
Вам не нужно предлагать самому как улучшить результат. Я ценю свое и ваше время, поэтому предлагаю обоснованные решения
Моя ответственность - работающий дизайн.
Ваша выгода: визуальная отстройка от конкурентов и более высокая конверсия за счет точного попадания дизайн-решений в ЦА.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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