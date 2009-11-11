Желаемый тип работы: разовая
Желаемый график работы: свободный
Желаемый способ оплаты: сдельная
Оклад: от 1 у.е.
Дополнительно: образование: неоконченное высшее, студент НАУ, специальность «Компьютерные системы»; опыт работы: более 2 лет; языки: английский(тех.перевод).
Резюме:
Программист системних, прикладних и мультимедийних задач, баз даних.
Разработка веб-сайтов: HTML, Java Script, использование Macromedia DreamWeaver, имеется своя CMS.
Языки программирования: SQL, PHP, Delphi, C++ и др.
Портфолио
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