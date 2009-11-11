krast

Алексей Краст krast

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Желаемый тип работы: разовая

Желаемый график работы: свободный

Желаемый способ оплаты: сдельная

Оклад: от 1 у.е.

Дополнительно: образование: неоконченное высшее, студент НАУ, специальность «Компьютерные системы»; опыт работы: более 2 лет; языки: английский(тех.перевод).

Резюме:

Программист системних, прикладних и мультимедийних задач, баз даних.

Разработка веб-сайтов: HTML, Java Script, использование Macromedia DreamWeaver, имеется своя CMS.

Языки программирования: SQL, PHP, Delphi, C++ и др.

PHPHTMLDelphiJava