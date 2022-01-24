Иллюстрации растровые и пиксельные

Всем привет! Меня зовут Настя! Закончила Институт Бизнеса и Дизайна в 2021 году с красным дипломом в направлении Менеджмент, профиль Маркетинг. Участвовала написании и редактуре статей для вузовского журнала "Бизнес и Дизайн Ревю". В основном я сейчас занимаюсь растровой иллюстрацией и Pixel art, в том числе разрабатываю nft коллекции. Использую следующие программы: Aseprite, SAI и Illustrator. Ценю свободу самовыражения и оригинальные идеи :) с моим портфолио вы можете ознакомиться на kwork по логину nastyabatusova , а также в моем паблике вконтакте https://vk.com/krauserty