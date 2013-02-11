Качественный копирайтинг, рерайт текстов

Пишу красивые, информативные статьи по следующим тематикам: женская, туристическая, строительная, психология и отношения, здоровье и спорт, дети, народная медицина, работа, кулинария, дом и сад, эзотерика, магия. Люблю свою работу, и стараюсь в каждую статью вложить частичку души. Если понимаю, что "не потяну" тему, никогда за работу не возьмусь. Не подвожу заказчика, ценю его и уважаю))) Обращайтесь, всегда буду рада взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству!