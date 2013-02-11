kre-vetka

Ольга kre-vetka

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качественный копирайтинг, рерайт текстов

Пишу красивые, информативные статьи по следующим тематикам: женская, туристическая, строительная, психология и отношения, здоровье и спорт, дети, народная медицина, работа, кулинария, дом и сад, эзотерика, магия. Люблю свою работу, и стараюсь в каждую статью вложить частичку души. Если понимаю, что "не потяну" тему, никогда за работу не возьмусь. Не подвожу заказчика, ценю его и уважаю))) Обращайтесь, всегда буду рада взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Написать текст - ягоды годжи
Спасибо большое за выполненную работу. Уникальность текста 100%. Все пожелания учтены. Работа выполнена раньше оговоренного срока. Рекомендую к сотрудничеству!
Анжела - хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ и мгновенная оплата работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Преобразовать текст для импорта в программу
Спасибо Ольге за качественную работу. Всё в срок!
Спасибо Анатолию за порядочность и точность в оплате. Хороший заказчик - рекомендую:)
Ответный отзыв
Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Рерайт 19 000 збп.
Отличное исполнение задачи в короткие сроки. Ольга смогла меньше, чем за сутки сделать 100% уникальный текст почти в 20 000 збп. Буду обращаться еще по другим проектам. Рекомендую!
Наталия - хороший работодатель. ТЗ четко сформулировано, оплата своевременная. Готова сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
viktoria777
Виктория 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайтер
Работа выполнена четко и в срок
Виктория - отличный заказчик! Чётко знает что ей нужно. Предоставляет понятное и конкретное ТЗ. Производит своевременную оплату. Всем советую сотрудничать с Викторией и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга