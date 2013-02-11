Качественный копирайтинг, рерайт текстов
Пишу красивые, информативные статьи по следующим тематикам: женская, туристическая, строительная, психология и отношения, здоровье и спорт, дети, народная медицина, работа, кулинария, дом и сад, эзотерика, магия. Люблю свою работу, и стараюсь в каждую статью вложить частичку души. Если понимаю, что "не потяну" тему, никогда за работу не возьмусь. Не подвожу заказчика, ценю его и уважаю))) Обращайтесь, всегда буду рада взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Спасибо большое за выполненную работу. Уникальность текста 100%. Все пожелания учтены. Работа выполнена раньше оговоренного срока. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Анжела - хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ и мгновенная оплата работы. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Ольге за качественную работу. Всё в срок!
Ответный отзыв
Спасибо Анатолию за порядочность и точность в оплате. Хороший заказчик - рекомендую:)
$15
10 баллов
12 лет назад
Отличное исполнение задачи в короткие сроки. Ольга смогла меньше, чем за сутки сделать 100% уникальный текст почти в 20 000 збп. Буду обращаться еще по другим проектам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наталия - хороший работодатель. ТЗ четко сформулировано, оплата своевременная. Готова сотрудничать и в дальнейшем.
$20
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена четко и в срок
Ответный отзыв
Виктория - отличный заказчик! Чётко знает что ей нужно. Предоставляет понятное и конкретное ТЗ. Производит своевременную оплату. Всем советую сотрудничать с Викторией и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга