Мої Технології (HTML, CSS, JS, БЕМ, SCSS, SASS, GULP, WordPress, jQuery, Bootstrap)
Про мене:
👋Привіт! Моє ім'я Єгор, я займаюся адаптивною веб-розробкою.
📖Мій девіз - навчатися чомусь новому.📖
Я створював сайти для себе, навчався, розвивався, практикувався, а тепер хочу приносити користь людям.
Як ви знаєте, в моїй країні йде війна, тому вирішив бути корисним у своїй країні.
Хоча і не воюю, але у мене є свій фронт, на якому намагаюсь допомогти своїй країні.
Я вважаю, що у кожного українця є свій фронт, на якому він допомагає своїй вільній, незалежній Україні.
❗❗ Увага❗❗
Я не підтримую та не співпрацюю з свино-собаками, які підтримують війну в Україні.
Все буде Україна! Разом до перемоги!
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