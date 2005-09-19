Веб-реальність та Код Існування: Філософія через Очі Web-розробник

Мої Технології (HTML, CSS, JS, БЕМ, SCSS, SASS, GULP, WordPress, jQuery, Bootstrap)

Про мене:

👋Привіт! Моє ім'я Єгор, я займаюся адаптивною веб-розробкою.

📖Мій девіз - навчатися чомусь новому.📖

Я створював сайти для себе, навчався, розвивався, практикувався, а тепер хочу приносити користь людям.

Як ви знаєте, в моїй країні йде війна, тому вирішив бути корисним у своїй країні.

Хоча і не воюю, але у мене є свій фронт, на якому намагаюсь допомогти своїй країні.

Я вважаю, що у кожного українця є свій фронт, на якому він допомагає своїй вільній, незалежній Україні.

❗❗ Увага❗❗

Я не підтримую та не співпрацюю з свино-собаками, які підтримують війну в Україні.

Все буде Україна! Разом до перемоги!

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